遭指「想黑掉阿滴」！　錫蘭喊冤還原過程：已在直播多次道歉

記者劉宛欣／綜合報導

網紅錫蘭在Threads上，為近期因「Taiwan聽成塔利班」事件而遭酸編故事的愛莉莎莎發聲，此舉引來不少網友不滿，許多人拿他先前因阿滴說「8成外國人知道台灣」事件，而打電話質問阿滴的態度來做對比，認為他有雙重標準，他為此寫下長文解釋，表示自己事後也已經多次在直播上向阿滴以及觀眾致歉。

▲錫蘭被質疑雙標，為此發文解釋質問阿滴的事件。（圖／翻攝自錫蘭、阿滴IG）

網友在錫蘭為愛莉莎莎發聲的貼文底下諷刺「你說你試圖打電話給阿滴，期待黑掉他，最後被打臉打地啪啪作響嗎？」他為此回應澄清自己沒有期待阿滴黑掉，當初在直播時誤會阿滴發文的初衷，有觀眾敲碗他當場打電話，由於阿滴是他的朋友，他也認為與其在背後說壞話，不如直接在直播中直話直說，所以當下就打給了對方，現在回想起來，他也承認自己做錯，應該先傳訊息詢問可否通話。

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▲錫蘭發長文澄清。（圖／翻攝自錫蘭Threads）

錫蘭在通話中，發現自己誤會了阿滴，於是當場認錯致歉，通話結束後，他也不斷在直播上向阿滴、觀眾道歉，隔天也再與阿滴講了40幾分鐘的電話，確認彼此立場相同，他反省表示：「之所以出現了那一個事情，僅僅是因為誤會，以及我的衝動。」阿滴也體諒錫蘭打電話不是為了「黑掉他（阿滴）」，而是擔心阿滴被斷章取義的風向影響。