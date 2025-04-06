梁朝偉新片恐慘賠8.2億！「票房慘澹數字曝」觀眾怒揪戰犯

記者劉宛欣／綜合報導

影帝梁朝偉、段奕宏與「007女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）主演的動作犯罪電影《獵狐行動》，沉寂4年多後無預警於清明檔期上映，原本被視為強檔大片，沒想到票房表現卻不如預期，僅上映3天便累積不到2000萬人民幣（約9441萬台幣），在同期上映作品中墊底。陸媒預測，《獵狐行動》恐面臨高達1.8億元人民幣（約8.2億台幣）的虧損。

▲《獵狐行動》由梁朝偉、段奕宏等主演。（圖／翻攝自豆瓣）

《獵狐行動》以中國海外追逃真實案件為題材，主打港片式敘事風格，是中國首部以此主題為背景的動作犯罪片。片中雖打出雙男主設定，但梁朝偉實際戲份卻不多，引來觀眾不滿。有影迷直言：「劇情老套、邏輯混亂，還充斥著不合時宜的煽情橋段」，對於影帝的演出空間感到失望。

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外界質疑電影表現不佳的原因之一，落在飾演女主角的夏侯雲姍身上。她知名度有限，卻在片中擔任多項核心職位，包括主演、編劇與剪接指導。有媒體狠評她是《獵狐行動》的「毒瘤」，不僅狂加戲份，還把角色寫得宛如超人，集臥底、高手、駭客與語言天才於一身，誇張設定令觀眾看了很出戲。

▲《獵狐行動》滑鐵盧，夏侯雲姍被指是最大原因。（圖／翻攝自豆瓣）

根據「貓眼」平台數據，以首日票房965萬人民幣（約4397萬台幣）推估，該片最終恐怕連4500萬（約台幣2億）都難突破，與超過2億元（約9.1億台幣）的製作成本相比，虧損恐達1.8億（約8.2億台幣）。