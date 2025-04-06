Lulu邀前任阿達回家拍片　翻找交往禮物狂虧：離開我過這麼好！

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）過去曾和阿達交往過，兩人分手後仍保持友好關係，日前更一起主持美食競賽節目《夜市王》。最近女方邀請前任及好友美麗本人到家裡拍影片，內容曝光後，讓不少網友表示羨慕雙方互動，甚至還紛紛敲碗希望兩人能夠復合。

▲Lulu邀阿達到家裡拍片。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

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Lulu時隔9個月更新YouTube頻道，找來前男友阿達和好友美麗本人到家裡拍「直男壞嘴巴」單元。影片一開始，Lulu開門歡迎阿達，結果阿達進門後先是搞笑表示：「什麼意思？這是什麼樣的頻道，會歡迎前男友到家裡？」緊接著就開始四處張望家裡的裝潢擺設，甚至還虧女方：「離開我，你過得這麼好。」為此Lulu也幽默回應：「當然，早就應該離開了！」兩人一來一往的互動，相當爆笑。

▲阿達看了Lulu新家後虧她。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

阿達先是打開鞋櫃，翻找以前送給Lulu的鞋子，他在拿出一雙粉色鞋子後問對方：「這有十年了吧？」為此，Lulu一臉納悶：「這雙是你買的嗎？」結果阿達否認，並表示他記得那雙鞋對方穿很久了。面對前任一直偷找回憶，Lulu邊笑邊嗆對方：「我穿很久，那關你屁事哦。」後來真的被他找到自己送的高跟鞋，甚至還爆料：「真的賺很多錢喔！難怪那時候都不一起買」，讓Lulu當場傻眼：「誰要跟你一起買房子？我們那時候沒有聊到這個吧？」

▲阿達翻出一雙以前送Lulu的鞋子。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

影片最後，阿達和美麗本人一起開箱Lulu的更衣間，結果仍繼續翻找以前送女方的東西，後來兩人在看到一件毛衣用衣架掛起來時，還特地拿出來並貼心告訴Lulu正確掛法，讓她忍不住自嘲：「你該不會有在看我另外一個前男友的頻道吧？」緊接著，阿達搞笑表示：「我的衣服是給他洗的。」隨後兩人笑成一團。

▲阿達開箱Lulu的更衣間。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

影片曝光後，立刻掀起網友討論，「互動太好笑啦」、「太喜歡LULU和阿達的分手後彼此態度，還能開玩笑」、「阿達跟Lulu的頻率感覺在一條線上，搞不好人生走到最後還是碰在一起」、「阿達和Lulu雖然分手幾年後，還是能夠當好朋友的感覺真的很值得讓人尊敬。」