金鐘視帝清明節掃墓親眼見到祖先　從小通靈「神選乩身」過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

演技派男星黃河出道演藝圈將近20年時間，2007年憑藉《危險心靈》在剛出道、18歲時，就獲得金鐘獎戲劇類最佳男主角獎，也成為歷屆以來第二年輕的金鐘視帝，更因為演出《紅衣小女孩》系列電影，在影迷間有了「鬼王」之稱，日前接受訪問時也透露自己有特殊體質，看得到「好兄弟」。

▲黃河18歲時就獲得金鐘視帝殊榮。（圖／記者周宸亘攝）

黃河主演的影集《星空下的黑潮島嶼》目前熱播中，他在劇中飾演被關進綠島的政治犯醫生「羅有德」，日前接受訪問時被問到清明節相關話題，他意外公開自己的特殊體質，其實他從小就看得到「好兄弟」，笑說「祂們其實無所不在」，坦言小時候確實會很害怕、被嚇到，但長大後已經習慣。

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▲黃河（右）主演《星空下的黑潮島嶼》熱播中。（圖／客家電視台提供）

不僅如此，黃河也透露自己除了眼睛看得到「好兄弟」之外，也會利用「心靈感應」來跟對方溝通，笑說「會跟祂說不要突然出現，會嚇到」，他坦言過去清明節掃墓的時候，曾在祭拜的時候看到祖先出現，對方會透過他提醒家族成員要注意身體健康，或是告訴他要多打掃家裡的哪個地方，他也會「問好」，就像在世一樣「閒話家常」。

▲黃河透露自己有特殊體質。（圖／記者周宸亘攝）

除此之外，黃河也分享自己除了「好兄弟」之外，也曾感應過神明，透露自己有一次在洗澡的時候，被濟公詢問「是否可以上身」，意外公開自己是「神選乩身」，且濟公不只一次希望可以透過他來傳達神的旨意，他表示自己有禮貌性地拒絕對方，理由是「看起來怪怪的，先不要上身」。

▲黃河透露自己有特殊體質。（圖／記者周宸亘攝）

此外，黃河私底下一直有拜拜、修行的習慣，因為特殊體質的關係，他笑說「跟每一位神明都很熟」，因此未來有機會的話會想要蓋一間廟，供奉各種神明都可以，自己當廟公讓民眾有機會問事，他也表示「親近的人大概都知道，我會通靈」。