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愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

網紅愛莉莎莎近日因到印度旅遊稱「Taiwan」發音被誤認成「塔利班」（Taliban）引發議論。有網友私訊該餐廳老闆確認此事，但老闆回應稱「不可能搞錯」，被質疑整段故事是虛構，愛莉莎莎事後也再度向老闆說明完整事件，對方證實是誤會一場。

▲印度老闆親自發聲。（圖／翻攝自Threads）

▲愛莉莎莎到印度鬧出塔利班烏龍。（圖／翻攝自Threads）

愛莉莎莎去年12月在印度某餐廳用餐時，向店員自介來自「Taiwan」，未料對方誤聽為恐怖組織「塔利班」（Taliban），瞬間氣氛緊張，店員聽到「Ta-li-wan」後表情驟變，甚至顯得緊張不安，直到同行的瑜伽老師提醒她「Ta-li-wan」是當地對塔利班的發音，她才意識到誤會的嚴重性，但此事引發網友討論，有人質疑故事真實性，愛莉莎莎則強調自己有拍照留存紀錄，並願意調監視器自證清白。

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針對此事件，有網友直接聯繫該餐廳的印度老闆求證，老闆嚴正表示：「從未混淆或將台灣稱作塔利班，我對所有文化和國家都抱持著最大的尊重，強烈否認此事與我有任何關聯。」老闆的回應一度被認為是打臉愛莉莎莎說法，引來原PO疑惑：「可以請愛莉莎莎打個電話給老闆釐清情況嗎？還人家或自己和瑜珈老師清白啊。」

▲印度老闆親自發聲。（圖／翻攝自Threads）

▲網友向印度老闆求證。（圖／翻攝自Threads）

愛莉莎莎事後也立即私訊餐廳老闆，並詳細說明事件經過，老闆在理解來龍去脈後，也回應：「我明白了，這只是一個有趣的插曲，被網上少數人誤解了，非常感謝您澄清了這個情況。我是這家餐廳的老板，但那天晚上在櫃台的不是我。不過，我已經和團隊核實過了，正如您所說的那樣，只是一個發音上的誤會，完全沒有任何惡意，我們尊重並歡迎來自世界各地的人，包括我們的台灣朋友。」

此外，愛莉莎莎PO文留言區也有一名外國網友自稱當天也在場，目擊事情發生經過：「我記得那件事，那個人（店員）甚至不知道有個國家叫台灣，所以他以為你在說「塔利灣」。有時候，印度人和尼泊爾人會把「塔利班」說成「塔利灣」，雖然這是不正確的，但這樣的說法非常常見，受過更多教育的人肯定知道台灣在哪裡。」

▲印度老闆親自發聲。（圖／翻攝自Threads）

▲印度老闆親自發聲。（圖／翻攝自Threads）

▲印度老闆親自發聲回應愛莉莎莎。（圖／翻攝自Threads）

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