張學友台北場day2「自招有鼻音」　幽默自曝身體狀況：就當成是性感吧

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（5日）在台北小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」第227場演出，也是台北場第二場，他今晚自招開唱前發現有鼻音，「很多朋友可能聽到我有一點點鼻音，就當是性感吧。」讓全場大笑。

▲張學友今晚在台北小巨蛋舉辦第二場演出。（圖／JDS提供）

張學友坦言：「我很討厭一直好像有生病的感覺，我明明沒病啊，我明明就還能唱還能跳，可就是這種感覺會為我造成很大的壓力，我今天出之前來還是這樣，想說算了，不管了，不要想那麼多，就出來唱，到目前為止還是可以的。」他自虧昨天很多觀眾看到「破音」新聞應該會擔心，「首先想跟昨天的觀眾說聲不好意思，我已經盡力了真的。」

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他表示自己雖然累積很多表演經驗，但像是「說話」就不太會，還把好友「哈林」庾澄慶拉出來舉例，「你們看到的絕對不會比昨天少，趁我還有記憶，先把這些都做了。60歲很大的問題就是很容易忘記東西心慌慌的，歌詞也慌，跳舞舞步也不熟，唱破了，口哨也吹不出來，今天算是吹得出來，明天會吹得更好的。」笑說：「如果明天吹得比較好，我就會說跟昨天觀眾說抱歉。」

▲張學友自虧今天有鼻音。（圖／JDS提供）

談到60歲的感觸，張學友說回想到小時候，「我是常常生病，很容易發炎，不該發炎的地方都發炎，鼻子、喉嚨到處都發言，有些地方不能講的都發炎，小時候很多病，中學又長滿臉青春痘，想認識女朋友，但我長得滿臉青春痘，都不敢轉身去看她。」

他感嘆每個階段都有不同的困難要面對，「現在遇到的可能是身體狀況的問題，很多人叫多休息一點，等好了再唱，但我不知道什麼時候好啊，真的，我已經那麼久了，我覺得好了，現在又有鼻音，到底是怎樣不知道，反正這是個考驗，只要我堅持下去還能做得到！」並喊話：「接下來的每首歌、表演我都會盡我全力，希望帶給大家美好的晚上，我會加油的！」立刻博得現場萬名觀眾熱烈掌聲和歡呼聲。