ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張學友台北場day2「自招有鼻音」　幽默自曝身體狀況：就當成是性感吧

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（5日）在台北小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」第227場演出，也是台北場第二場，他今晚自招開唱前發現有鼻音，「很多朋友可能聽到我有一點點鼻音，就當是性感吧。」讓全場大笑。

▲▼張學友台北演唱會day1。（圖／JDS提供）

▲張學友今晚在台北小巨蛋舉辦第二場演出。（圖／JDS提供）

張學友坦言：「我很討厭一直好像有生病的感覺，我明明沒病啊，我明明就還能唱還能跳，可就是這種感覺會為我造成很大的壓力，我今天出之前來還是這樣，想說算了，不管了，不要想那麼多，就出來唱，到目前為止還是可以的。」他自虧昨天很多觀眾看到「破音」新聞應該會擔心，「首先想跟昨天的觀眾說聲不好意思，我已經盡力了真的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示自己雖然累積很多表演經驗，但像是「說話」就不太會，還把好友「哈林」庾澄慶拉出來舉例，「你們看到的絕對不會比昨天少，趁我還有記憶，先把這些都做了。60歲很大的問題就是很容易忘記東西心慌慌的，歌詞也慌，跳舞舞步也不熟，唱破了，口哨也吹不出來，今天算是吹得出來，明天會吹得更好的。」笑說：「如果明天吹得比較好，我就會說跟昨天觀眾說抱歉。」

▲▼張學友台北演唱會day1。（圖／JDS提供）

▲張學友自虧今天有鼻音。（圖／JDS提供）

談到60歲的感觸，張學友說回想到小時候，「我是常常生病，很容易發炎，不該發炎的地方都發炎，鼻子、喉嚨到處都發言，有些地方不能講的都發炎，小時候很多病，中學又長滿臉青春痘，想認識女朋友，但我長得滿臉青春痘，都不敢轉身去看她。」

他感嘆每個階段都有不同的困難要面對，「現在遇到的可能是身體狀況的問題，很多人叫多休息一點，等好了再唱，但我不知道什麼時候好啊，真的，我已經那麼久了，我覺得好了，現在又有鼻音，到底是怎樣不知道，反正這是個考驗，只要我堅持下去還能做得到！」並喊話：「接下來的每首歌、表演我都會盡我全力，希望帶給大家美好的晚上，我會加油的！」立刻博得現場萬名觀眾熱烈掌聲和歡呼聲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張學友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 〈2521〉紫雨林金倫我「腦神經麻痺」近況曝光！　自嘲像殭屍
  2. 台AV女優胎尼「露點片等2年還沒上」　親吐赴日出道背後內幕
  3. 李雲迪驚喜宣布「安可場在台灣」！　睽違16年要去高雄了
  4. 張藝興新片演活聾啞父！「單日票房奪冠」專家看哭：超出預期
  5. YTR徐海莉孕婦寫真「只用黑布遮胸」　曬照放閃經紀人尪
  6. 張學友台北場day2「自招有鼻音」　幽默自曝身體狀況：就當成是性感吧
  7. 直擊／溫流收到「歌迷湖水綠應援」看呆了　承諾：努力帶SHINee來台灣
  8. 直擊／金南佶來台Diss朱智勳：來辦見面會幹嘛？　跨海吵架「他話超多」
  9. 害吳謹言尪無辜捲出軌風波！　女星還原真相致歉：如說謊天打雷劈
  10. YTR這群人尼克當街被擄走　「2歲愛女大叫狂追」結局讓他超走心

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366