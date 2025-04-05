16個月大嬰兒演員出道！遭轟荒唐「連話都不會說」　公司急發聲明

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《閃耀吧，人生》即將推出，其中最引人關注的便是目前僅16個月大的童星演員申夏俊（신하준，音譯），在劇中飾演吳承雅的姪子，成為了史上最年輕出道的童星，根據韓媒報導，申夏俊是由導演宋永信、編劇申成勳的推薦下直接被入選，消息一出掀起了討論度，怎料卻出現了不少惡評，為此，經紀公司在5日發聲，呼籲網友自制。

▲僅16個月大的童星申夏俊將出道，引發討論。（圖／翻攝自韓網）

申夏俊於2023年11月13日出生，目前僅16個月大，他將於6月17日正式加入《閃耀吧，人生》的首次拍攝，並且計劃加入韓國電影演員協會及韓國廣播演員協會成為正式會員，也將拓展活動領域，參與電影和嬰兒廣告模特的工作。經紀公司表示：「雖然他還是個小孩，但公司方面將陪伴他慢慢累積經驗，且為了他的健康成長而努力，希望大家能給予關注與愛護。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲申夏俊經紀公司發表聲明。（圖／翻攝自韓網）

怎料，相關報導曝光以後，網路上開始出現了負面評論，包含「連話都不會說的孩子懂什麼，居然能以演員身份出道」、「背後有靠山，真是可笑」、「牙牙學語？開玩笑嗎？真是荒唐」等惡評，對此，經紀公司於5日發聲明表示：「孩子只有16個月大。未來孩子將看到所有的影片、報導以及惡評，我們不希望他受傷害，請大家給予溫暖的愛。」並補充「我們已盡最大努力刪除惡評。」