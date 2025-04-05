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上村謙信「香港猥褻女翻譯」最慘關10年！家人砸數百萬跨海打官司

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本男偶像上村謙信是偶像男團「ONE N'ONLY」成員，去年演出BL劇《未成年》人氣大漲，3月隨劇在香港舉辦見面會期間，涉嫌猥褻女翻譯被警方逮捕，3月4日已於西九龍裁判法院進行聆訊，緊接著4月15日要再提訊。而根據香港法令，猥褻侵犯罪若被判有罪，最高刑期可達10年，引發日本法界關注。

▲▼上村謙信香港涉嫌猥褻女翻譯被捕，傳家人已耗費數百萬日幣跨海打官司。（圖／翻攝自X）

▲上村謙信香港涉嫌猥褻女翻譯被捕，傳家人已耗費數百萬日幣跨海打官司。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，上村謙信3月4日被經紀公司發聲明退團開除，原因是嚴重違反規定，隔天傳出在香港涉案。而他隸屬的團體原定於5月9日和10日在武道館舉行公演，粉絲因此相當失望。

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另外據港媒報導，上村謙信3月1日在香港舉行《未成年》粉絲見面會，當晚在旺角的餐廳舉行慶功宴時，對負責活動翻譯的27歲女性發生猥褻行為。受害女性於隔天（2日）向警方報案，當天便將其逮捕到案。外傳他疑似因酒醉而觸碰了女翻譯的身體，還有另一位女翻譯目擊，警方因為女翻譯的證詞進行逮捕，然而有媒體人質疑，如果是活動相關的出差，應該有經紀人或電視台的工作人員在場，但也有可能是偷偷去參加慶功宴，不過經紀公司在嫌疑階段就嚴厲處置，認為公司做法過於苛刻。

逮捕事件導致《未成年》原定於曼谷、大阪、東京舉行的粉絲見面會被取消，劇中與上村謙信大談男男虐戀的本島純政，曾在IG限動發聲：「關於謙信的此次報導，我感到難以整理情緒，至今仍無法接受。」男團「ONE N'ONLY」主演的電影於3月14日如期上映，但是原定的電影宣傳活動被取消，電影界人士說，成員在一段時間內可能不會出現在公開場合。

▲▼上村謙信香港涉嫌猥褻女翻譯被捕，傳家人已耗費數百萬日幣跨海打官司。（圖／翻攝自X）

▲上村謙信被逮捕，《未成年》同劇搭檔演員本島純政震驚，所有見面會活動全數取消。（圖／翻攝自X）

▲▼上村謙信香港涉嫌猥褻女翻譯被捕，傳家人已耗費數百萬日幣跨海打官司。（圖／翻攝自X）

▲上村謙信所屬男團「ONE N'ONLY」主演的電影如期上映，但是其他成員短期內不會公開活動。（圖／翻攝自X）

外界高度關注上村謙信被逮捕之後的情況。一位音樂界人士透露，「家屬已飛往當地聘請律師，並在法院審理前住在飯店。然而，經費已經花費超過數百萬日幣，判決結束前到底還需要多少費用，令人擔憂。」

而熟悉香港法律的BLJ法律事務所遠藤誠律師解釋，如果沒有逃亡的可能性，香港與日本一樣可以支付保釋金進行保釋。但如果目前沒有保釋的消息，則可能直接面對司法審判。且根據香港法律，猥褻侵犯罪若被判有罪，最高刑期可達10年，對此遠藤誠認為，司法審判需經過1到2次便可結案並下達判決，因此判決出來的時間不會太長。「如果沒有前科或習慣性行為，可能會判處緩刑。此外，受害女性的心情，以及雙方是否達成和解等因素，也會影響判決。判決後，由於是外國人，可能會被強制遣返，無法繼續滯留」。

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