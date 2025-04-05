訪問／milet突暫停活動！停工最後訪問曝光　中島健人：她是落入凡間的公主

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本創作女歌手milet日前宣佈休養、暫停工作，而她休息前，為了宣傳電影《我在平行時空戀上妳》，特地與男主角中島健人接受台灣媒體聯訪，首度躍上大銀幕，她驚訝表示：「三木導演願意給我往前踏出一步的機會，我覺得應該勇敢搭上導演掌舵的這艘大船。」對手戲演員中島健人更稱讚她是「落入凡間的公主」，拍攝很有趣。

▲milet與電影角色「美波」有很多共通點。（圖／甲上娛樂提供）



milet首度躍上大銀幕就是女主角要角，她感到很驚訝，「本來以為是主題曲的邀約，結果竟然是主演，完全沒想到會有這種事」，透過電影裡的角色「美波」，她希望讓觀眾重新認識所愛的人有多珍貴，並不是理所當然會在自己的身邊。

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▲▼milet跨足戲劇演戲，起初以為是主題曲邀約，沒想到是演戲。（圖／甲上娛樂提供）



為此在開鏡1年前去上表演課，milet做足準備才開拍，對於「美波」產生濃厚情感，她說，「首先我們都是創作歌手，然後都是愛家又溫和的個性，很溫暖、有原則，偶爾會忍不住配合別人。尋找和美波的共通點是很有趣的過程，我一直覺得可以再延伸更多細節。」

▲中島健人稱讚milet是落入凡間的公主。（圖／甲上娛樂提供）



中島健人稱讚milet演技駕輕就熟，「但是在讀本的時候，她感覺已經很適應戲劇表演了。」更有不少即興演出，肯定女方非常可靠，「她會主動跟我互動，因此我也不遑多讓，以陸的身份和美波建立良好的默契，每天的拍攝越來越有趣。」中島健人笑著加碼爆料：「milet在拍攝現場就像是落入凡間的公主，我很意外她會自己去便利商店。」

milet也稱讚中島健人本人比想像中活潑、有趣，很會主動炒熱現場的氣氛，對於創作投注的熱情和認真的態度都令人敬佩，「我從他身上學到很多的東西，很高興能夠認識他。」《我在平行時空戀上妳》現正上映中。