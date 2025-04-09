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小孟老師／4月9日星座運勢　雙魚座3運旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：熱情激情動力

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感情：花前月下情興

財運：調整生活預算

幸運色：可可色

貴人：金牛

小人：處女

雙子座

工作：做事放寬心態

感情：情意相扶珍愛

財運：順利賺取價差

幸運色：米白色

貴人：處女

小人：水瓶

天秤座

工作：突破自我限制

感情：情有獨鍾愛意

財運：虧損彌補完成

幸運色：香檳色

貴人：天秤

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：取得不凡成果

感情：心心相印珍惜

財運：暫時休息片刻

幸運色：芋紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

金牛座

工作：不再懼怕未知

感情：甜蜜浪漫幸福

財運：偏財運很不錯

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

處女座

工作：勇於創造願景

感情：甜蜜依偎浪漫

財運：期待再創高峰

幸運色：茶綠色

貴人：雙子

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：修正思考方向

感情：熱情洋溢浪漫

財運：觀望市場行情

幸運色：鮮橘色

貴人：魔羯

小人：天秤

天蠍座

工作：工作表現優異

感情：真心實意愛心

財運：走過辛勤時光

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙子

雙魚座

工作：保持開放心態

感情：風花雪月浪漫

財運：資金靈活運用

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：經營策略成功

感情：美好時光甜蜜

財運：標的物有價值

幸運色：奶茶色

貴人：獅子

小人：天蠍

獅子座

工作：保持樂觀自信

感情：情牽心動美好

財運：獲利滿滿入袋

幸運色：桃紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

射手座

工作：領悟自我價值

感情：心意相通靈犀

財運：賺外快的機會

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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