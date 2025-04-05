姜恩菲交往17年「認愛即結婚」！　未婚夫是臉蛋天才出身網紅

記者張筱涵／綜合報導

韓演員姜恩菲於4月5日與男友邊俊弼舉行婚禮，在雙方家人與親友的祝福下步入禮堂。這段長達17年的戀情終於修成正果，兩人將以夫妻身分迎接人生新篇章。

▲姜恩菲和邊俊弼結婚。（圖／翻攝自Instagram／ekobi_）



姜恩菲先前於3月公開婚訊，提到自己在2008年認識邊俊弼，彼時正處人生迷惘期，因對方的陪伴而逐漸變得積極，讓她萌生「也許能共組家庭」的想法。儘管期間曾因不安與環境不穩定猶豫不決，男方始終默默守護在旁，如同一棵堅定的樹，成為心靈依靠。

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長時間交往以來，姜恩菲甜蜜表示，兩人交往至今從未分開，籌備婚禮期間更是「沒有爭執、宛如初戀」，攜手以最平和的方式迎接婚姻。隨著婚訊公開，外界也好奇男方身分，隨後確認為「臉蛋天才」出身的邊俊弼。姜恩菲透露兩人同為1986年出生，曾就讀首爾藝術大學同系。邊俊弼多年來選擇低調守護，避免對姜恩菲演藝工作造成干擾，甚至連情侶合照都鮮少公開。

對於即將展開的新生活，姜恩菲表示：「今後我們不再是彼此背後的守護者，而是並肩同行的夫妻。」她也預告將開設夫妻YouTube頻道，分享兩人的生活點滴，「原本是我的個人頻道，現在會作為夫婦頻道重新亮相。」

姜恩菲於2005年透過電影《夢精記2》出道，陸續演出《葡萄園之戀》、《松藥局的兒子們》及電影《無主之花》等作品。邊俊弼則是2000年代以外貌走紅的「臉蛋明星」，目前從事室內設計相關工作。兩人曾於2008年被傳交往，當時予以否認，如今以好友轉戀人身份成為夫妻，羨煞眾人。