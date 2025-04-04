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眾韓星慶罷免尹錫悅成功！歌王狂喜「國家活過來」李棟旭喊春天到了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅4日遭正式罷免，發表聲明表達遺憾，認為自己沒能回應支持者的期待，深感痛心與抱歉。與此同時，南韓演藝圈內，也有不少人，不畏被染上政治色彩，對此結果發表了感想，包含演員李棟旭、歌王李承桓、以及歌手JK金東旭等人，紛紛透過管道吐露心聲。

▲▼ 尹錫悅彈劾案宣判在即。（圖／路透）

▲尹錫悅遭罷免，南韓將於6月初選出新總統。（圖／路透）

根據韓媒李棟旭於4日透過粉絲互動平台Bubble向粉絲打招呼表示：「唉唷，現在才像是春天啊，冬天真的太長了。」接著說：「今天原本有下雨的預報，但天氣意外地晴朗呢。」並鼓勵粉絲：「天氣這麼好，大家都出去玩吧！祝大家週五夜晚愉快！」雖然未直接提及罷免，但由於傳訊時間點是在確定罷免的當下，因此被外界解讀為是在對此發表看法。

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▲尹錫悅遭罷免，李棟旭、JK金東旭、李承桓發聲。（圖／翻攝自IG）

▲李棟旭在粉絲平台發言引發韓媒討論。（圖／翻攝自李棟旭IG）

李承桓則是直接在Instagram發文表示：「今天要在公司小酌一杯。雖然演出期間盡量不喝酒，加上耳鼻喉科醫生也說不能喝，但今天是我活下來、國家也活下來的一天，怎麼能不喝一杯呢？」他還開心補充：「正好有位粉絲送來了派對小菜組合。我們的憲法是謹慎的，我們的民主是堅固的。大韓民國萬歲！」事實上，李承桓是公開支持彈劾尹錫悅總統的藝人之一。

▲尹錫悅遭罷免，李棟旭、JK金東旭、李承桓發聲。（圖／翻攝自IG）

▲李承桓發文慶祝。（圖／翻攝自李承桓IG）

另一方面，加拿大籍韓裔歌手JK金東旭則對尹錫悅被罷免一事表達強烈不滿。他表示：「每次看到那些說2060年大韓民國將會崩壞的影片，我總是心想：怎麼可能？應該不會那麼快吧？我甚至還給自己下一些充滿希望的咒語，覺得在那之前會有所改變。」但現在想法改變的，直呼「我認為我們國家可能比全世界預測的還要更快毀滅。」此前，他曾多次參加反對彈劾的集會，公開支持尹錫悅。

其餘如女演員金奎利、男歌手Tei等，也都公開透過各種方式慶祝了罷免成功。

▲尹錫悅遭罷免，李棟旭、JK金東旭、李承桓發聲。（圖／翻攝自IG）

▲JK金東旭表示失望。（圖／翻攝自JK金東旭IG）

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