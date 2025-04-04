記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星辣目洋子（現改名李嘉琦）2022年演出古裝劇《我叫劉金鳳》走紅，後經常受邀登上各大綜藝，近日，她因減重10公斤的驚人變化登上熱搜，引發廣泛討論。她在《浪姐6》中以嶄新的形象亮相，展現了纖瘦的身材，網友紛紛稱讚其努力與毅力，認為她的蛻變是一種積極正面的榜樣。同時，她在舞台上的表現也獲得了觀眾的高度期待。

▲辣目洋子因演出古裝劇《我叫劉金鳳》走紅。（圖／翻攝自劇照）

辣目洋子現年30歲，憑藉幽默風趣的短片創作為人所知，過去因翻拍經典影視作品如《情深深雨濛濛》和《延禧攻略》迅速走紅，2017年正式進軍影視圈，出演了《生活大爆炒》、《胖子行動隊》等作品。雖然她的外貌並不符合傳統審美，但獨特的搞怪風格和真實的表演深受觀眾喜愛，此次減重讓她的形象煥然一新，網友紛紛表示期待她未來更多的舞台驚喜。

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▲辣目洋子瘦10公斤的模樣引起討論。（圖／翻攝自微博）

然而，辣目洋子的蛻變也引發了部分網友的擔憂。有評論指出，她此前的「胖＋搞笑＋個性」是其獨特的優勢，減重後可能會失去原本的競爭力。對此，辣目洋子表示，她的改變是出於對健康和自信的追求，而非單純迎合外界標準，她的毅力和努力成為不少網友的激勵，許多人表示希望能像她一樣突破自我，實現目標。