小孟老師／4月6日星座運勢　魔羯懷好恩得好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：決策果斷精準
感情：溫暖熱情擁抱
財運：適合與人合資
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：理性看待事務
感情：親密溫馨甜蜜
財運：投資靜心觀望
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
工作：能力受到重視
感情：永恆珍藏美好
財運：平衡購物支出
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【土象星座】
工作：待人有情有理
感情：平凡生活閃光
財運：懷感恩得好運
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：工作按部就班
感情：分享喜悅快樂
財運：投機希望略增
幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：射手
工作：工作順心順利
感情：勇敢追逐幸福
財運：理財靜心觀察
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：水瓶
【水象星座】
工作：思考展現能量
感情：青春朝氣活力
財運：獲利效率提高
幸運色：褐色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：企劃獲得肯定
感情：探險發現奇妙
財運：把握分析投資
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：做事細心謹慎
感情：牽手共同走過
財運：資金分散投資
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：處女
【火象星座】
工作：獲得長官支援
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資理智思考
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：做事有條有理
感情：感受自由飛翔
財運：獲利應憑實力
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：創意靈活展現
感情：充滿激情火熱
財運：投資眼光精準
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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