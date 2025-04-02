丁噹征戰「海拔3000公尺高山」　差點發生意外...驚險過程曝

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹為戲劇《歡迎光臨 二代咖啡》獻唱〈記憶咖啡〉，也是他2025年的第一首歌，在拍攝MV時，丁噹也透露：「我很喜歡這首歌，記得在錄音室錄音的時候，有好幾度都哽咽。」讓她回想起曾經相愛的兩個人，一起去過的地方、一起吃過或喝過的咖啡的美好回憶。

▲丁噹為戲劇《歡迎光臨 二代咖啡》〈記憶咖啡〉。（圖／相信音樂提供）

戲劇《歡迎光臨 二代咖啡》改編自南韓百萬暢銷漫畫教父許英萬出道40年巔峰代表作同名漫畫。劇情圍繞在「咖啡之神」卜碩（鳳小岳飾）所經營的二代咖啡館，與前來拜師學咖啡的菜鳥江克平（林哲熹飾）的師徒旅程，不只是學習咖啡的技藝，更是尋找自我、彼此陪伴的過程，而其中塔羅牌老師金老師（隋棠飾）從常客變成卜碩的女友，問及丁噹是否在咖啡廳有被搭訕的經驗？她苦笑說：「因為大家在咖啡店都比較是沉浸在自己的世界，各自看書或滑手機，現在這時代很難被搭訕了！」

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除了推出新歌之外，丁噹也享受生活，除了和朋友到大自然走走外，更一個人踏上峨眉金頂之旅，她透露動念起因想要四年拜見四位菩薩，金頂海拔三千多米高，她坐一小時的巴士坐纜車，再步行20分鐘攻頂，由於是高海拔，就連平常有運動習慣的丁噹也覺得比較喘。

▲丁噹自曝在咖啡店都沒被搭訕過。（圖／相信音樂提供）

雖然當山上溫度3度，但依舊濕冷不已，還好丁噹有備而來穿了六件衣服，唯一準備不足的就是腳，穿著一雙球鞋的她，差點被結冰的路面滑倒，只好半山買了雙防滑雨鞋，看著沿途美麗的景色，她形容「超級震撼」，期許未來挑戰徒步攻頂。