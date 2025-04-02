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《黑澀會》米奇不孕吐「憂生笨寶寶」　一查嚇壞：腦波弱媽求安慰

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，後來轉戰新聞界的她，在2023年大方認愛外國男友，並在隔年8月宣布懷孕，事後更舉辦性別派對透露寶寶是男生。最近她在Threads發文分享自己對於孕吐及寶寶智力「謠言」的擔憂，同時也在文末表示：「腦波弱的媽求安慰。」貼文曝光後不久，立即掀起熱議。

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文去年宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

目前懷孕大約30週黃鈺文坦言，雖然她通常不會輕信網路謠言，但因為最近聽到關於「不孕吐的媽媽通常孩子比較不聰明」的說法，讓她不禁開始質疑，甚至還上網搜尋相關資訊，「不知道是不是懷孕以後腦波比較弱，然後就開始查這句話的真實度。」

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黃鈺文透露，她在查資料的過程中，看到一篇加拿大的研究報告，該報告指出有孕吐的媽媽，生出來的寶寶在語言和智商表現，似乎優於沒有孕吐的嬰兒，讓她看完後內心感到有些不安，「什麼？當然我看了這篇報導，其實也不知道他們是如何進行評估是否準確？可是就讓我內心慌張了一下。」

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文分享懷孕聽到的謠言。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

最後，黃鈺文在文末呼籲，與她有相同經驗的媽咪可以分享她們的經驗，尤其是那些懷孕期間未經歷孕吐的媽媽們，「想請問有沒有跟我一樣，一路走來到目前都蠻舒服，沒有孕吐也沒有什麼改變食欲的媽媽們，你們的寶寶應該也是很聰明的吧？」

貼文曝光後，大批網友紛紛留言分享經驗，同時也表示「我沒有孕吐，但我覺得我們家小孩好像還蠻聰明的啊 」、「別相信，我是完全不孕吐體質，老大還是學霸，兩個小孩學講話都超快。」為此黃鈺文在看完留言後感到欣慰，「一覺醒來起來，看到大家分享的經驗我就放心了～其實說實在的也不是要寶寶多聰明，只是希望能夠健康的長大，謝謝大家。」

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米奇, 黃鈺文, 我愛黑澀會, 結婚, 懷孕

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