玖壹壹師弟不忍了！　被酸過氣直接開砲：我還沒準備退場

記者蔡琛儀／台北報導

混血兒娛樂旗下《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler，攜手風格鮮明的禁藥王，推出最新單曲〈過氣〉，在音樂圈中總是新人輩出，網路時代更是加速了更新換代的速度，Gambler直言：「我們還在，還沒輸，也還沒準備退場！」

▲Gambler與禁藥王合作歌曲〈過氣〉。（圖／混血兒娛樂提供）

歌曲直白表態：「酸民的一句『過氣』，不會把我們寫進歷史，大好的未來才正要展開。」MV以經典歌曲〈浪子回頭〉作為開場，Gambler說：「MV中有一個場景，是我唱了整首歌給路邊的警察聽，感謝他很捧場的聽完整首。很多人問這首歌是不是影射誰？其實沒有特指，就是一種地圖炮式的抒發，音樂對我來說是一種出口。」

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他從高中時期便深受玖壹壹影響，「他們的歌描寫市井小民的生活觀，讓人感同身受，這首歌創作風格也是以平凡人視角，加上一些8+9的放蕩不羈。」他也不避諱談到社會現象：「我覺得『浪子回頭』不應該是結局，而是一個念頭。有了這個念頭，就該開始行動，把你想要的和失去的親手討回來。8+9的世界，在歌曲中呈現就好。當我們認真的過每一天，把日子過好了，才是比較務實的做法。」

▲Gambler是《大嘻哈時代》前八強。（圖／混血兒娛樂提供）

回應在網路時代，酸民言論無孔不入，許多音樂人都曾因此受挫，但Gambler的態度相當灑脫：「我也不在意，因為不重要。」這不只是對酸言酸語的無視，更是對自己的堅定信念。