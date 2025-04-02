樂天筠熹七年買兩房　開源節流方式曝光

記者葉文正／台北報導

甫接任樂天啦啦隊特級副隊長的筠熹已在桃園擁有2間房，第一間房搭上建商推出的低付款方案，把身上僅有的5萬塊全部投入買房，買房後的筠熹說「買房讓我的人生產生巨變」，以前接工作會挑有沒有符合自己喜好或自己先評估能不能表現好，但現在會逼自己去嘗試沒試過的工作內容「買房讓我更努力賺錢!」。

▲筠熹靠養狗來節省外出花費。（圖／時代創藝）

筠熹坦言以前比較會自我設限，覺得這個主題我可能聊不好，或是廠商邀約的工作覺得負荷不了，就會拒絕這樣的工作機會，如果有工作邀約，看看行事曆已經有工作了也會不想調整行程而拒絕，「現在會自己轉彎」，積極爭取工作機會，例如主題可能不那麼適合就聊接近主題的內容讓製作單位評估，廠商想要的內容不合理，會請公司幫忙溝通調整。

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▲筠熹買房後更節省。（圖／時代創藝）



樂天啦啦隊特級副隊長筠熹晉升有房一族已7年左右，買房後的她除了積極開源外也想方設法節流，從日常生活中節省已經是基本功，除濕機的水沖馬桶、用過的衛生紙再拿去抓狗大便、棉花棒用兩次…等，物品都要使用的淋漓盡致後才丟掉，有時候為了省錢，還會讓自己直接進入關機模式，狂睡16小時，省下餐費以及社交活動費。

▲筠熹今年擔任樂天啦啦隊特級副隊長。（圖／時代創藝）

筠熹說還有一個方法是「養寵物」，她坦言說「養了小狗後，我常用餵狗當理由，推掉一些不必要的社交，省下交通費與餐費。」而且狗狗還是她的心靈療癒師，有時候焦慮收入或有什麼不開心的事情，看到毛小孩後，心靈可獲得撫慰不安的心情也有所寄託，前陣子因為台灣啦啦隊員被韓國啦啦隊員取笑應援動作不確實，有理說不清的困境也讓她備感無力，回到家看到毛小孩後鬱悶的心情一掃而空，隔天又是一條好漢，滿血充滿活力的筠熹。



筠熹2012年天氣女孩出道，2020年加入樂天啦啦隊至今，從事演藝相關事業13年，個性樂觀爽朗的筠熹以大剌剌性格聞名，骨子裡卻是個十足的大宅女，為了減少支出常窩在家打電動不出門，家裡的電腦配備都是為了打電動而組裝，筠熹說「有些女孩是為了多瞭解市場需求而打電動，但我是發自內心的喜歡。」曾經為了一個遊戲的積分，連續一個禮拜都在家裡打電動沒出門，接下來筠熹除了球場應援外，也預計在夏天時為去年生日發行的單曲拍攝MV，希望給大家耳目一新的筠熹。