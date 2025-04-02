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彭于晏緋聞4情史全是女神！昔被拍「蔡依林進出家中」秘戀3年遭阻撓

男神愛遛狗2／彭于晏感情史全都是女神　緋聞女友蔡依林3年戀遭拆散

▲彭于晏外型帥氣充滿男性魅力，感情世界也備受矚目。（圖／翻攝自彭于晏IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

42歲彭于晏擁有燦爛笑容跟健壯好身材，被許多粉絲奉為男神、老公理想型。單身多年的他，過往緋聞對象也都是美女型，包括舒淇、張鈞甯、蔡依林、林珈安…等，如今他身旁出現一名高個瀏海妹一起遛狗，也讓粉絲好奇，男神遲來的桃花是不是開了。

彭于晏跟蔡依林曾傳出低調交往3年，戀情2006年開始，直到蔡依林被拍到進出彭于晏家中，這段姐弟戀才跟著曝光，可惜這段感情在2008年就默默畫下句點，從開始到結束雙方都未公開認愛，戀情成了眾人都知道的秘密。當時彭于晏因《愛情白皮書》、《仙劍奇俠傳》走紅，事業正在上升期，但蔡依林已站穩歌壇天后，戀情不被看好。當時還傳出彭于晏不滿當時的經紀公司百般阻撓戀情，為了捍衛愛情與經紀公司撕破臉，要求提前解約、對簿公堂，可惜這段姐弟戀還是沒能繼續。

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男神愛遛狗2／彭于晏感情史全都是女神　緋聞女友蔡依林3年戀遭拆散

▲彭于晏跟蔡依林曾傳出低調談情3年，因當時經紀公司阻撓，戀情不了了之。（圖／翻攝自蔡依林IG）

除了蔡依林外，彭于晏拍攝《蜂蜜幸運草》、《我在墾丁天氣晴》也跟張鈞甯傳出一段情，兩人同樣愛健身、喜歡小動物，彼此有新戲出新專輯，都會在社群po出合照力挺對方，男神、女神組合被許多粉絲湊做堆，甚至一度爆出秘婚消息，事後證明只是烏龍一場。

男神愛遛狗2／彭于晏感情史全都是女神　緋聞女友蔡依林3年戀遭拆散

▲彭于晏跟張鈞甯合作《我在墾丁天氣晴》傳緋聞。（圖／翻攝自網路）

先前彭于晏跟舒淇合作電影《剩者為王》，一度也傳出兩人過從甚密、關係十分親密，直到舒淇與馮德倫戀情曝光，修成正果成為夫妻，彭于晏也大方獻上祝福，打趣：「終於不用再當煙霧彈了。」

男神愛遛狗2／彭于晏感情史全都是女神　緋聞女友蔡依林3年戀遭拆散

▲彭于晏跟舒淇合作電影《剩者為王》，一度傳出關係密切。（圖／翻攝自彭于晏微博）

除了大牌女神們之外，彭于晏2014年也曾與歌手林珈安傳出緋聞，女方被拍到悄悄到彭于晏家中密會2小時，對於緋聞，當時雙方都堅稱對方是好朋友，彭于晏經紀人回應：「就是一位女性朋友到家裡拜訪，沒什麼好說的。」但2020年彭于晏在接受媒體訪問時自爆單身5年多，有網友立即翻查他的緋聞史，5年多前他正是與林珈安傳出緋聞之時，也被認為這段話是間接認了這段情。而他也透露很想找回「初戀」的感覺，懷念當時完全投入的心情。

對此彭于晏經紀人表示：「一切都是誤傳，捕風捉影，那只是幫忙遛狗的朋友，而且遛狗的同時旁邊都還有其他家人在，但大家都放大解釋，可能太關心他了。」

男神愛遛狗2／彭于晏感情史全都是女神　緋聞女友蔡依林3年戀遭拆散

▲彭于晏跟林珈安曾傳出緋聞，女方到彭于晏家中密會2小時。（圖／翻攝自林珈安臉書）

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