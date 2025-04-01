Andy媽心疼兒子擔心到暴瘦！　首次現身發聲「眼淚流好幾次」

記者劉宛欣／綜合報導

YTR Andy與前女友家寧一家的糾紛尚未解決，近日依然辛勤更新頻道的他，最新一支影片回到雲林老家，帶著父母、家人出遊，他開心表示：「去年10萬訂閱到現在240萬訂閱，第一時間決定回去跟媽媽分享這個喜悅。」一到家，媽媽看到他便欣慰表示「回來就好，一年才看你兩次而已」，趁機抱怨兒子忙碌，太少回家。

▲Andy清明節回老家與家人團聚。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

其中一段可以看到Andy媽在農場餵牛，Andy表示：「我媽就是做人不貪，整個都送給別人，妳整組都給別人，我剩什麼？我連25%都沒有。」自嘲起了與家寧一家的股份糾紛，媽媽聞言與他一起笑翻，但也不忘鼓勵「靠你未來，你未來可以再東山再起，你放心，天會助你的」，一家人在路上還遇到熱情民眾，大聲給Andy打氣，讓他感動不已。

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▲Andy自嘲連25%都沒有逗樂媽媽。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

到火鍋店吃飯時，Andy叮囑媽媽多吃，「我媽以前沒這麼瘦，她太擔心我才瘦成這個樣子」，不久後餐廳竟送上好幾盤招待的肉盤，上頭還掛著小卡片寫著「ANDY老師！我們愛你，加油加油加油」，影片的最後，Andy媽對著鏡頭向觀眾致謝「我要感謝台灣以及國內外關心Andy的事情，給他相挺，給他加油打氣，我很感動，眼淚流好幾次」。

▲餐廳吃飯遇到店家招待。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）