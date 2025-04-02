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《被告汪星人》改編真實案件！　狗狗官司一路打到人權法院

記者蕭采薇／綜合報導

曾以《沒人愛小姐》獲法國凱薩獎提名的莉蒂西亞杜希，首度自編自導自演電影《被告汪星人》，以輕快諷刺的喜劇基調描述一場「狗咬人，人告狗」的訴訟案。電影靈感也取材自法國的真實寵物訴訟案，莉蒂西亞認為這類案件很有意義，「因為這代表著這個問題觸動了社會中的某些關鍵議題。」

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

《被告汪星人》去年於坎城影展「一種注目」單元首映，被外媒《好萊塢報導者》形容是「隱藏佳作」，更形容該片探討著人與動物間的關係考驗，同時拋出關於動物感知與人格權的哲學難題。全因世界各國的司法體系基本上只承認「人」與「物」兩種法律主體，動物則毫無意外的歸類在後者，就連被稱為「人類最忠誠的朋友」的狗狗也不例外。

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身兼編導及女主角的莉蒂西亞對此相當有感，她表示：「對我來說，狗是我們最美好的夥伴，我們擁有牠們真的很幸運！」她說自己從小生長在一個大家庭中，四周圍繞著各種動物，「我們某種程度一點一點地改變了牠們，經過四萬年的馴化，使牠們符合我們的需求，充滿愛，但這種想法讓我有點不安，所以我不能養狗。雖然我愛牠們，但這種關係對我來說相當矛盾。」

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》人類最忠誠的朋友，卻被當「物品」觸動社會議題。（圖／台北双喜提供）

莉蒂西亞表示，電影並非單純講述某一隻狗的故事，而是匯集多個真實案例來探討動物人格權的法律與哲學問題：「如果動物擁有特定的權利，將會代表著什麼？」她透露其中一些案件甚至一路打到了歐洲人權法院，「對我來說最有趣的是這些案件對當地社區的影響，人們對這些事件非常激動，發起示威、連署請願，深度參與其中，不僅很有意義，也代表這些問題確實觸動了社會議題。」

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》探討著人與動物間的關係考驗，同時拋出關於動物感知與人格權的哲學難題。（圖／台北双喜提供）

近年來，關於動物的法律地位的討論開始有了轉變，包括法國、巴西和英國等國家更承認動物具有感知能力，這代表牠們能夠感受到恐懼、痛苦，甚至興奮和快樂等正面情緒，但仍有許多國家尚未做出類似承認，莉蒂西亞提到：「法律將動物視為『物』，這就是為什麼我們可以吃牠們，當牠們變得危險時可以殺死牠們。我們摧毀牠們，而不是從法律的角度來『殺害』牠們。」

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》改編真實案件，由莉蒂西亞杜希自編自導自演。（圖／台北双喜提供）

因此，莉蒂西亞強調這不只是一部喜劇電影，同時也非常適合所有深愛動物的人們欣賞，更表示：「我問自己，如果狗不再被視為物，而是一個『人』，那麼司法系統將如何處理？」她認為這個想法一方面很有趣，但同時也帶來了許多問題，「因為牠們並不像人類個體那樣存在，這裡存在一個討論的空間，會造成爭列辯論，這也是我最想探討的部分。」

▲《被告汪星人》改編真實案件，狗狗官司一路打到人權法院。（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》去年於坎城影展「一種注目」單元首映。（圖／台北双喜提供）

《被告汪星人》描述一位滿腔熱血卻屢戰屢敗的律師艾薇兒（莉蒂西亞杜希 飾），為了挽救她岌岌可危的職業生涯，接下了一個看似不可能的任務：為一隻因咬傷人而面臨安樂死危機的狗狗「宇宙」辯護。 這場史無前例的狗狗審判，不僅是對法律的挑戰，更是對社會倫理的拷問。《被告汪星人》4月2日正式在台上映。

 

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