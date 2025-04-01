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馬力歐勤儉過頭苦了家人！老婆吃便當「眼眶突泛淚」　潘若迪不忍全說了

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今晚9點播出「明星怎麼可以當到飄“酸”味，過頭節省的人身邊人好傻眼」，藝人潘若迪覺得馬力歐勤儉過頭苦了家人：「他捨不得買營養品給老婆之外，前陣子我們一起去錄影，想說錄完去吃個飯，但他拿了幾個便當就要回家，我說那不如叫他家人出來一起吃，他老婆懷孕要吃營養一點。」馬力歐一聽力馬反駁說老婆當時還沒懷孕，這讓主持人阿Ken聽了好震驚：「沒懷孕就不能吃好的嗎？那是你老婆耶！」

▲▼馬力歐勤儉讓好友瘋狂吐槽 。（圖／中天綜合台提供）

▲馬力歐勤儉過頭讓好友瘋狂吐槽 。（圖／中天綜合台提供）

潘若迪接著補充：「我想說沒關係，我請你老婆、小孩吃，他老婆吃了眼眶泛淚說『真好吃，我都沒吃過這麼好吃的肉』，連他女兒都說好吃，我就覺得你今天有能力了，就不要這麼省，偶爾帶他們出去吃點別的東西。」

面對潘若迪的控訴，馬力歐反駁說自己對家人很貼心：「我跟老婆如果騎車出去遇到下雨，我會叫老婆坐計程車回家，我自己把車騎回家，我可以吃苦，但我不會讓老婆孩子苦到。」此話一出，潘若迪立刻吐槽：「你不會開車，所以你只能叫老婆坐計程車啊！」

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▲▼馬力歐勤儉讓好友瘋狂吐槽 。（圖／中天綜合台提供）

▲潘若迪看不下去幫忙發聲 。（圖／中天綜合台提供）

見兩人爭吵不休，阿Ken趕緊出面緩頰：「我有看到小朋友剛誕生的時候，馬哥錄了一個蠻感人的影片謝謝他老婆。」馬力歐也說：「我對天發誓我把好的都留給老婆跟孩子，尤其老婆生第二胎的畫面又更可怕，我要買名牌包給她，她說『我不要名牌包，我只要我們一家人好好在一起』。」阿Ken聽了則提醒他：「這種話你聽聽就好，還是要把名牌包買下來送給她，希望下次馬哥能來節目秀給我們看買給太太的名牌包。」

 

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