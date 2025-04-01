私人飛機故障又遇亂流　巨石強森驚嚇：這是我的終點？

▲巨石強森。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

好萊塢巨星巨石強森（The Rock）近日在社群媒體上分享了一場驚悚的空中驚魂經歷。他在文中表示，自己原定要前往美國德州（Texas）參加美國聯合足球聯盟（United Football League，UFL）活動，卻因私人噴射機在飛行途中發生嚴重故障，被迫臨時返航。後續飛機返航時在太平洋上空遭遇激烈亂流，這也讓巨石強森開始胡思亂想「難道這就是我的終點？」

根據《unilad》報導指出，當時巨石強森所搭乘的私人飛機正飛越太平洋，飛行約35至40分鐘後，機長大衛（Captain David）親自走進客艙，單膝跪下表示，飛機出現液壓系統過熱問題，無法繼續飛越海洋，必須立即掉頭返回夏威夷（Hawaii）降落。而當時機上除了機組人員外，僅有巨石強森一人。

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機長當時告知強森，有些故障可以在空中處理，但這次的液壓系統問題太過嚴重，電腦系統已發出警示，明確指出「不要再飛越海洋，必須返回陸地」。

巨石強森後續表示，之後飛機返程時還遇上劇烈亂流，這讓他意識到生命的脆弱。亂流強到讓機艙內的飲料與行李都在空中亂飛，巨石強森一度心想「難道這就是我生命的終點？」

巨石強森表示，當飛機掉頭返航、自己獨自坐在機艙後方時，他開始重新思考自己的人生。巨石強森也提到，那一刻讓他深刻體會到，過去經常掛心與煩惱的事情，其實根本不值得浪費生命去煩惱，沒想到驚險的瞬間，反而成為是一個讓他反思生命真正重要事物的時刻。

也因為這場意外，強森不得不取消原訂在德州參與UFL活動的行程，他也在Instagram上向球迷與聯盟致歉，遺憾自己無法到場「炒熱氣氛」。巨石強森再次感謝當時機組人員的專業與冷靜，也感謝上帝與宇宙，讓他平安返航，並說這場經歷提醒了他生命的珍貴。

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