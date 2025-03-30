樂天開幕戰因雨延期！歷年魔咒曝光　籃籃新身份亮相落空「吐低落心聲」

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿30日舉行開幕戰，無奈天公不作美，雨下個不停，比賽延至6月28日。儘管如此，樂天女孩一早全員到齊，包括韓籍成員河智媛、廉世彬、禹洙漢，以及新加入的彭彭、笑笑。隊長曲曲坦言：「延賽有點小sad，但我們還好，學妹應該更難過。」彭彭、笑笑表示有點失落，甚至事前已經練習練了一個多月，狂練150首應援曲。首次以「推進隊長」身份亮相的籃籃也直呼：「心情down到了谷底！」

▲樂天開幕戰因雨延期，女孩們仍齊聚。（圖／樂天桃猿提供）

籃籃今日以「推進隊長」身份首度曝光，本來要和團長Aby首次唱跳表演，也在這次開幕戰準備許多道具，卻無用武之地，「今天只能當球場一日遊了！」對於團體名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」，籃籃說，「大家都是這團體的一份子，一家人可以玩得很瘋，但不是惡搞的諧音，請大家不要唸成『搞系零那』。」

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▲籃籃原先將以新身份亮相。（圖／樂天桃猿提供）



從應援轉戰MC主持，巫苡萱笑稱：「主持應該滿上手，但前兩天突然很緊張！」她透露觀察沐妍、兄弟MC小白的主持內容，並預備流程，「下雨沒辦法，當作老天爺給我更多時間準備。」被問到MC風格，「會看場合，局間賽外可以做一點綜藝效果，融合我的主持風格。」

▲巫苡萱轉戰主持仍緊張。（圖／樂天桃猿提供）

被問到今天活動結束後要做什麼？她說女孩們相約吃火鍋，她還搞笑說：「剛剛有人在約打麻將！」樂天團長壯壯對於延賽心情，她表示，歷年來開幕戰的團長大秀，似乎就注定會延賽，「所以今年又延賽，心情有一點點有預料到，哎呀，這個魔咒還是破不掉！」