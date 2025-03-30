郭雪芙金門拍戲「原味衣掉到1樓」　揭無奈原因…long stay完變了

記者黃庠棻／台北報導

愛情影集《不如海邊吹吹風》宣布將於4月3日正式登上Netflix，該劇以療癒、陪伴為主軸，不只描寫戀愛，也細膩刻劃親情與成長，為觀眾帶來一場關於「放下過去、擁抱當下」的海風旅程，主演陳柏霖與郭雪芙也興奮分享感想，導演何潤東更開心表示「希望這份溫暖，能讓更多人感受到。」





▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演不可一世的大明星「白引默」，在郭雪芙飾演的「李海默」的陪伴下，慢慢走出舒適圈、擁抱新人生的心路歷程，陳柏霖表示「很高興即將有兩部作品同時在Netflix平台上架，看完《鬼才之道》後，再一起來《吹吹風》吧！」

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▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

郭雪芙和陳柏霖在《不如海邊吹吹風》中，在金門海邊的牽手戲成為該劇的「名場面」，兩人在夕陽下互相扶持依靠的模樣，讓許多觀眾都跟著心動不已，被問道這場戲拍攝背後是否有困難，陳柏霖直說「完全沒有」，並稱「風景和陽光都很美麗！」郭雪芙則補充「拍攝當天時間很趕，因為夕陽只有短短幾分鐘，但光線真的太美了，很快就進入情境，這場戲對我來說是很特別的回憶。」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

首次到金門「long stay」拍戲的郭雪芙則笑說自己對金門的印象就是「風大到衣服會飛到一樓」！她分享當地的生活趣事「拍戲時是11、12月，隨身都帶著暖暖包和薑湯。印象最深的是居民的熱情，還體驗了騎馬、家常菜與金門高粱。」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

不僅如此，郭雪芙還因此下廚功力大增，成為「小廚娘」，坦言「因為當地夜生活單純，養成自己買菜煮飯吃的習慣，生活變得健康又簡單。」對於作品能在Netflix播出，她開心地說「希望還沒看過的人可以一起到Netflix來收看，看過的也可以再次重溫喔！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

導演何潤東則感性表示「我自己非常非常喜歡這部劇，因為它很溫暖、正面，看完會讓人更懂得珍惜生活中應該在乎的人。」他坦言一開始擔心自己對作品的喜愛只是「自嗨」，直到在AXN與Hami Video取得亮眼收視才放下心中大石「現在登上Netflix，我更開心，因為有機會讓更多觀眾看見這份溫暖！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。4月3日起，全劇可在Netflix看得見。