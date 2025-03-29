阿BEN遭潑髒水！怒曬對話全文　網友裝死不回「收私訊致電道歉」

記者張筱涵／綜合報導

藝人阿BEN（白吉勝）近日無辜捲入一起「公審誤認」事件。網友留言指控阿BEN曾在新店某社區搭計程車時佔用迎賓車道、不回應提醒，並批評其行為不當。對此，阿BEN嚴正澄清，自己2年前已搬離新店且社區名也不同，氣得公開對話紀錄，怒批：「現在的網民都這麼屁孩嗎？公審錯人還不認錯！」

▲阿BEN一家人現在住在台中。（圖／翻攝自FACEBOOK／白吉勝）



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▲阿BEN和網友對話。（圖／翻攝自FACEBOOK／白吉勝）



網友原本自信滿滿描述當時情景，指控阿BEN坐在車內滑手機、無視提醒，管理員出面後，是他倒車駛離。然而，阿BEN除了強調自己已經搬離新店2年，且也說自己過去住的是「敦南X園」，而非對方所說的「玉X園」，兩地根本不同。他強調：「未經查證就在公開平台指名道姓批評，這樣潑髒水太不道德！」

即使阿BEN澄清，對方仍拒絕認錯。直到29日凌晨，該名網友才讀取訊息並主動致電，坦承誤認，並在留言區公開致歉。對此，阿BEN表示雖然對方一開始失控，但最終願意面對錯誤也算有勇氣，因此選擇不再追究，他也忍不住感慨：「如果我安靜，是不是就等於默認？莫名的髒水就會一直潑在我身上。」最後他也感謝留言處力挺他的粉絲，強調公眾人物也需要被公平對待，「謝謝你們，感受到溫暖的愛。」

▲網友後來透過電話向阿BEN致歉。（圖／翻攝自FACEBOOK／白吉勝）