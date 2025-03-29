「一代大俠」張振寰告別！鮮花配上帥氣武打照　AI化身親道別：人生落幕

記者蕭采薇／台北報導

「一代大俠」張振寰於14日被發現在家中離世，享壽65歲，告別式於29 日上午7點40分舉行。現場滿佈鮮花，並選用一張他帥出擺出武打姿勢，英姿煥發的照片作為遺照。弔念影片以AI製作，張振寰過去幾個著名角色分別出場，親自道別：「人生落幕了」，最後以「我的戲服會舊，但角色永遠新鮮」瀟灑告別人間。

▲張振寰告別式現場，選用擺出武打姿勢，英姿煥發的照片作為遺照。（圖／記者黃克翔攝）

張振寰與前妻鮑正芳育有一子，現年約30歲，因兒子在國外無法即時處理後事。離婚23年的鮑正芳展現深厚情義，主動協助安排後事坦然表示：「就送最後一程了。」雖然張振寰的後事由鮑正芳一手包辦，但訃聞中僅列兒子的名字。

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▲張振寰弔念影片以AI製作，重現他過往經典角色。（圖／記者蕭采薇攝）



張振寰晚年淒涼，且負面新聞頻傳，現場也不見過往演藝圈好友。倒是有幾位影迷到場致意，過往他多以大俠角色聞名，武術工會也到場致意。而現場也僅有兒子代表家屬，向到場的親友答禮。前妻鮑正芳雖在場，但並未位列家屬席，也未在靈前致意。

▲「我的戲服會舊，但角色永遠新鮮」。（圖／記者蕭采薇攝）

▲張振寰兒子張熙宇，是現場唯一親屬代表 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張振寰前妻鮑正芳 。（圖／記者黃克翔攝）