女輔導長內內繩縛走秀　畫面超震撼有直播主露出來了

記者葉文正／台北報導

前女輔導長「內內」因私密影片外流風波遭開除，後來轉當成人平台（SWAG）直播主，今天內內更與海龍蛙兵壹柒柒褪下軍裝，穿著大膽剪裁的時裝，挑戰時尚伸展台最性感火辣的界線。

▲內內(右)與壹柒柒在秀中扮演敵對陣營，初登場直呼十分緊張。（圖／SWAG提供）

內內說，其實很緊張，「畢竟第一次走秀，很特別，好像參加台北時裝周，且設計師的理念很棒，私下也有偷偷練習，實際上台卻很不一樣，而且我們上了舞台，因為舞台上還有縫隙，就很怕鞋跟會卡在縫裡，我也有懼高，大家是第一次合作，都是直播主。」

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▲兩人首度走秀超緊張。（圖／葉文正攝）

內內說，為了維持好身材，大約一個禮拜前就開始吃水煮餐，但是因為昨天就上台北，現在有兩隻狗寶貝，自己有分離焦慮，所以想要趕緊回家。

▲SWAG主播安安(右)與男模特兒大尺度互動，搏得現場觀眾好感。（圖／SWAG提供）

內內的走秀服裝很特別，是繩索綁縛的感覺，外搭西裝外套，她也解釋：「現代人要放飛自我，每個人在社會上有一個象徵，實際上的跟內在卻不一樣，走秀時也很想把ＮＵ ＢＲＡ扔掉，身上的帶子穿了20幾分鐘，但是平常不會玩綑綁的遊戲。

內內也會常常跟男友一起直播，但他不露臉，這兩年參加公益活動的次數變多，到處教大家防制數位性暴力，未來四月還有環保活動，一起去海邊淨灘，今天是跟海龍蛙兵一起對抗，感覺很特別。