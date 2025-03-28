受日本「租友」文化啟發！奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格　打造《客製化先生》

記者蕭采薇／綜合報導

電影《客製化先生》（Peacock）由奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格（Bernhard Wenger）編導，並由《西線無戰事》德國影帝亞伯拉罕舒赫（Albrecht Schuch）領銜主演。導演伯恩哈德溫格坦言，《客製化先生》的靈感來自2014年他造訪日本時，首次接觸到當地的「租友」文化。

▲伯恩哈德溫格化身「客製化扮侶」團隊首席工具人馬提亞斯。（圖／CATCHPLAY提供）

伯恩哈德溫格化身「客製化扮侶」團隊首席工具人馬提亞斯，專為客戶提供頂級「神隊友」服務，無論夢中情人、理想父親、還是完美兒子，他都能化身為最符合期待的角色，讓客戶在人生各種場合中毫無破綻。

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然而，馬提亞斯能完美詮釋任何身份，卻始終無法找到真正的自己。對於接演本片，男主角亞伯拉罕舒赫直言：「當我讀到這部劇本時，立刻被這個充滿幽默與深意的故事吸引，我超愛這部電影的幽默感！」

▲無論夢中情人、理想父親、還是完美兒子，《客製化先生》都能化身為最符合期待的角色。（圖／CATCHPLAY提供）

導演伯恩哈德溫格坦言，《客製化先生》的靈感來自2014年他造訪日本時，首次接觸到當地的「租友」文化。他發現，這類伴侶租借服務在日本已存在超過二十年，最初的目的只是為了幫助那些孤單寂寞的人，讓他們能有個人陪伴喝咖啡、聊天或散步。然而，這項服務卻迅速演變為另一種社會現象，成為自我包裝、操控他人、掩飾謊言甚至展示權力的工具。

▲奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格受日本「租友」文化啟發。（圖／CATCHPLAY提供）

伯恩哈德溫格進一步表示：「這樣的現象其實與社群媒體如出一轍，現代人總是極力展現自己最好的一面，害怕失敗，必須時刻保持完美。我希望透過這部電影探討這種身份迷失的問題。我們在日常生活中不斷扮演不同角色，但真正的自己在哪裡？」

▲導演伯恩哈德溫格表示，希望透過這部電影，探討身份迷失的問題。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《客製化先生》描述馬提亞斯（亞伯拉罕舒赫飾）是「客製化扮侶」（My Companion）創辦人，當你需要一位「有品味的伴侶」來讓你的同事刮目相看？當你需要一個「完美的兒子」在六十歲生日派對上亮相？或者你只想找個人練習夫妻爭吵？馬提亞斯都能夠完美扮演各種身分。

▲男主角亞伯拉罕舒赫表示，讀到劇本時，被這個充滿幽默與深意的故事吸引。（圖／CATCHPLAY提供）



然而，每天扮演著不同的角色，他卻成為不了「自己」，讓真實的他漸漸與人疏離，當女友蘇菲亞（茱莉亞佛朗茲賴赫特飾）因為他的冷漠而離開後，馬提亞斯開啟了尋找自我的旅程，而在找自己的過程卻引發了一連串的荒誕事件。