金秀賢粉絲聯盟出手！　正式聲明「堅定支持演員金秀賢繼續活動」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢深陷與未成年時期的金賽綸交往疑雲，尤其27日家屬方公開了他與16歲金賽綸的親暱對話，使得批評聲浪更加劇烈。然而，他的粉絲團聯盟於28日發布了「共同支持聲明」，由Yukaris、DC金秀賢Gallery兩大粉絲團聯合表示：「作為金秀賢演員的韓國粉絲聯盟，我們將不變地支持並應援金秀賢演員。」

▲金秀賢陷入與未成年交往的疑雲。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

聲明中表示：「金秀賢演員長時間以來，透過多部作品對韓流文化產生了積極的影響。不僅如此，金秀賢演員也一直以謙虛且溫暖的心態與粉絲們互動，並且在自己的位置上盡力履行社會責任。」他們解釋了支持的原因，強調希望未來金秀賢能繼續以各種作品活動，粉絲會竭盡全力支持，「我們相信真相一定會被揭開，請停止未經證實的事實與謠言的擴散。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金秀賢粉絲表達對偶像的支持。（圖／翻攝自韓網）

此前，27日的記者會上，已故金賽綸的家屬公開了2016年金賽綸16歲時，金秀賢要求親密接觸並表達愛意的聊天紀錄，證實了兩人早在金賽綸未成年時就有接觸和超乎友情的互動，內容與金秀賢之前一直否認與未成年交往的主張衝突，引發了更大的波瀾。金秀賢方面至今尚未對此事發表任何回應。