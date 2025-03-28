泰直播節目遇地震「主持人倉皇逃生」！知名經紀公司：所有藝人行程取消

記者劉宛欣／綜合報導

緬甸今（28日）下午發生規模7.7強震，造成建築物倒塌，連帶泰國曼谷也出現明顯震感，興建中高樓倒塌，曼谷已進入緊急狀態，目前民眾被督促撤到室外避難，以防餘震發生。泰國知名娛樂經紀公司「GMMTV」稍早也發出聲明，宣布取消全公司藝人的行程，直到情況恢復正常。

▲GMMTV宣布藝人暫停所有行程。（圖／翻攝自X）

GMMTV 28日在地震發生後，對外發布聲明表示，「由於近日發生的地震影響了活動場地的安全性及與會者的交通移動，GMMTV必須取消今日所有涉及本公司藝人的既定行程，直至情況恢復正常為止」，並向民眾呼籲「我們呼籲大家將自身與家人的安全放在首位，透過可靠來源獲取資訊，並嚴格遵從當局的指示。誠摯感謝您的理解與配合。」

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▲直播節目紀錄了地震當下攝影棚情況。（圖／翻攝自X）

另一方面，由Num Kanchai主持的泰國直播節目播出時，也正好是地震發生當下，從網友截取的節目片段中可以看到，主持人話講到一半，突然地震來臨，令攝影棚內的所有人都大為驚恐。燈光與攝影機開始劇烈搖晃，棚內的物品也開始移動，部分甚至掉落。工作人員立即大喊警告，要求所有人尋找掩護。隨後主持人與來賓、工作人員火速撤離，節目信號隨即中斷。