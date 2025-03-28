李芷婷認「默默拼湊破碎的我」　慶幸沒放棄音樂路：初衷沒變過

記者王靖淳／綜合報導

女星李芷婷最近登上《賀瓏夜夜秀》，並把酸民留言罵她的惡評唱成歌反擊，影片曝光後掀起不小討論，今（28）日她也透過社群寫下長文吐露真實心聲，「大部分人看到已經破碎的我，其實一直都在默默的拼湊完整，並且倔強地活著。」並表示自己當歌手的初衷沒變，且慶幸沒放棄音樂路。

▲李芷婷會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

李芷婷透露，這些年她把所學所體悟的事都慢慢寫進歌裡，同時也坦言，儘管外界看到的她似乎已經破碎，但實際上她一直在默默地拼湊自己，倔強地活下去，「我想這就是長大吧，長大就是當你發現沒有人能給你最符合你的建議，你只能直球面對並且尋找答案。」

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▲李芷婷上《夜夜秀》把酸民留言唱成歌。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

談到踏上這段音樂路，李芷婷慶幸自己沒有放棄，同時也不忘感謝身旁鼓勵她的人，「就像浮木一樣讓我抓住並上岸，鼓勵我拖著沈重又浸濕的衣裳前進，告訴我總有天會遇到太陽，太陽會蒸發掉身上的重量，過不久充滿活力的樣子又能回來了，還好我是堅持下來了啦。」

▲李芷婷發文吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

如今回顧小時候想當歌手的初衷，李芷婷坦言她依舊是一樣的答案，儘管可能有些人會覺得她變了，不過她也不否認，「畢竟也經歷滿多事情了嘛。」最後，她透露自己正在努力拚專輯，並表示希望自己的音樂能夠繼續溫暖每個人，「就像我當初在最困難的時期，被音樂拯救那樣，也要謝謝大家的支持。」

【李芷婷IG全文】

這幾天大家的私訊跟留言我都有看，花了幾天消化，很謝謝每一個人這麼誠摯的關心，我真的很感動很感動

接下來我還是會把重心放在音樂上，繼續寫更多作品、釋出全力把作品端出來，我有好多好多好多話想跟大家說。

這些年我所學的、所體悟的故事，也都有慢慢的寫進歌裡，那個大部分人看到已經破碎的我，其實一直都在默默的拼湊完整，並且倔強地活著，我想這就是長大吧，長大就是當你發現沒有人能給你最符合你的建議，你只能直球面對並且尋找答案。

還好我沒有放棄這條路，要謝謝身邊一直都有人鼓勵我前進，就像浮木一樣讓我抓住並上岸，鼓勵我拖著沈重又浸濕的衣裳前進，告訴我總有天會遇到太陽，太陽會蒸發掉身上的重量，過不久充滿活力的樣子又能回來了，還好我是堅持下來了啦～

當我重新看回小時候想當歌手的初衷，哇！這方面倒是沒變過欸，依舊是一樣的答案，雖然大家可能會說我變了，但也確實，畢竟也經歷滿多事情了嘛～

總之，希望我的音樂能繼續溫暖每一個人 ，就像我當初在最困難的時期，被音樂拯救那樣，也要謝謝大家的支持，我正在努力拚專輯，掏心掏肺的寫中，到時候發了大家要記得去聽，我也會陸陸續續偷偷放一點給大家聽(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)