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緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲

記者劉宜庭／綜合報導

大陸人氣女星虞書欣近日受邀前往泰國進行拍攝工作，沒想到適逢當地發生地震，讓不少粉絲憂心她的人身安全。稍早，虞書欣工作室透過社群發文報平安：「感謝大家的關心與問候，目前藝人一切平安，請大家不要擔心」，並提醒粉絲「注意餘震防範」，以平穩語氣安撫外界擔憂情緒。

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

▲虞書欣工作室稍早緊急發文報平安。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

昨天（27日），虞書欣才在個人社群平台上更新多張旅泰美照，無論是在夜市享用泰式料理，或是身穿寬鬆T恤在街頭拍照，狀態自然輕鬆。她一身簡約白T搭配紅短褲與厚底鞋，在曼谷夜市品嚐當地招牌美食，開心比出V字手勢，盡顯青春活力。

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▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲緬甸7.7強震「虞書欣人在泰國」！　工作室緊急發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

▲虞書欣前一天才上傳人在泰國的照片。（圖／翻攝自虞書欣IG）

沒想到，今下午緬甸發生規模達7.7的強烈地震，震央位於實皆省（Sagaing），震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，造成強烈搖晃。此次地震波及範圍廣泛，鄰近的泰國亦感受明顯震動，北部地區如清邁、清萊持續出現餘震，首都曼谷亦有高樓出現劇烈晃動，部分建築甚至傳出坍塌災情，引發當地民眾不小恐慌。雖然泰國突如其來的地震讓當地民眾緊張，也令粉絲一度替她擔憂，但虞書欣的迅速報平安貼文，讓粉絲們鬆了一口氣。

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