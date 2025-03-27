愛莉莎莎「IG臉書聲援柯文哲」　轉發1文喊拜託：這是人命

記者王靖淳／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，不過今（27）日卻傳出持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，消息曝光後引發外界討論及關注，就連曾經公開力挺柯文哲的網紅愛莉莎莎，稍早也在IG及臉書發文談論此事。

▲愛莉莎莎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎先是在IG、臉書限動轉發民眾黨官方帳號的貼文，緊接著再透過發文轉發一次該篇貼文。她在文中呼籲給柯文哲醫療保障，同時也表示「拜託了，不談政治，這是人命，這是最基本的人權，請幫忙分享。希望一切按著公平法治的方式執行。」並附上三個雙手合十的表情符號。貼文曝光後不久，立即引發網友朝聖按讚，同時也在留言區掀起兩派留言討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛莉莎莎發文聲援柯文哲。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

事實上，愛莉莎莎過去曾公開表示支持柯文哲，除了邀請對方一同拍攝「與柯文哲共度一天」的影片之外，還在2024總統大選的選前之夜，與友人一同出席柯文哲的造勢晚會，並戴上象徵柯文哲的小草頭飾，以此表達支持，如今柯文哲傳出身體狀況亮燈，也讓愛莉莎莎的心情及動向受到外界關注。

▲愛莉莎莎曾分享與柯文哲的合照。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）