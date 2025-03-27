真人挑戰「地表最強老爸」！　艾德史塔福攜親子檔挑戰荒野極限

記者蕭采薇／台北報導

繼獨自挑戰荒野之後，國際探險家艾德史塔福（Ed Stafford）將目標轉向訓練一群「地表最強老爸」，在實境節目《爸戰荒野》（Into the Jungle with Ed Stafford）中，艾德不僅肩負著自己的性命，更帶領6對素人父親與他們的子女，一同踏上中美洲的冒險之旅。

▲艾德每天為爸爸與孩子們安排不同的挑戰，例如在49公尺高、貝里斯最大的滲穴之一進行垂降。（圖／Discovery提供）

一行人以貝里斯中部的探險基地為核心，艾德每天為爸爸與孩子們安排不同的挑戰，帶領他們深入叢林、瀑布、島嶼和馬雅神廟等景點；隨著關卡難度攀升，親子間的矛盾也持續拉警報，最終成員們能否克服障礙，建立起更加深厚的連結與羈絆呢？

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艾德認為極限探險與充滿挑戰的生活環境有助於建立良好的親子關係，因此特別邀請了6組面臨不同家庭困境、希望改善現狀的父親與兒女，一同展開這段荒野旅程。其中47歲的班（Ben）和 14 歲的小兒子羅卡（Roka），由於2年前羅卡的哥哥因一場意外導致下半身癱瘓後，爸爸媽媽全心全意照顧哥哥，將年幼的羅卡託付在親朋好友家或寄宿學校，使得父子間的關係逐漸疏離。

▲國際探險家艾德在《爸戰荒野》中，帶領6對素人父親與他們的子女踏上中美洲冒險之旅。（圖／Discovery提供）

班決定藉由這趟充滿未知的旅程，和羅卡一起找回過往的緊密連結與回憶。然而，探險過程中的大量合作和對話，讓正值青春期的羅卡對爸爸的嘮叨感到相當不耐煩，使兩人的互動頻頻受阻。



對於 32 歲的傑斯洛（Jethro）而言，這場野外求生挑戰則是練習「如何放手」。曲折的童年讓他格外渴望建立一個穩定的家庭，因此他將12歲的兒子戴克斯特（Dexter）視為「生命中的光」，卻也使他過度保護兒子。為了測試爸爸們的能耐，艾德將他們帶到河的下游，父親必須設法跨越叢林、游過深水區，才能抵達兒女身旁。

▲父親們必須從8公尺高的峭壁躍下，才能成功與自己的孩子相聚。（圖／Discovery提供）

儘管傑斯洛患有懼高症且裝有義肢，要他從8公尺高的峭壁躍下需要比別人更多的勇氣，但對兒子的分離焦慮以及強烈的父親責任感，仍驅使他克服種種恐懼，勇敢地邁出這一步！同時，傑斯洛的內心也充滿糾結：「我當然想讓他知道還有別的世界。雖然我這麼說，但我心裡想的是，如果他開始看到外面的世界，那我該怎麼辦？」

▲47歲的班和14歲的小兒子羅卡，是《爸戰荒野》的其中一對父子檔。（圖／Discovery提供）



面對49公尺的滲穴垂降、以狼蛛為食等一道道生存關卡，6位爸爸能學習適時給予空間與鼓勵，陪伴孩子們以合適的步調成長嗎？3月30日起，每星期日晚間10點，《爸戰荒野》將於 Discovery 頻道播出，亦可於Max同步收看。

▲荒野求生的某個夜晚，眾人挑戰以火烤狼蛛為食，孩子表示口感類似雞肉。（圖／Discovery提供）