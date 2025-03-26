快訊／金賽綸方「明天中午開記者會」　公開未成年交往金秀賢證據

記者張筱涵／綜合報導

針對近日持續延燒的已故女星金賽綸事件，其家屬透過法律代理人宣布，將於27日召開記者會，公開更多與演員金秀賢相關的交往證據，並針對外界傳言啟動法律應對。

▲金賽綸今年2月離世。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



金賽綸家屬委任律師卞智碩於26日發表聲明指出，記者會將於27日下午1點30分（台灣中午12點30分），在首爾江南站「Space Share」中心8樓的Venus Hall舉行，屆時將公開金賽綸與金秀賢自未成年時期開始交往的相關資料，並就近期對家屬的不實指控提出法律對應方向。

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這起爭議起於家屬日前公開一份金賽綸生前撰寫的文件，內容顯示她自2015年11月19日至2021年7月7日與金秀賢交往，而2015年時她僅15歲。此舉引發外界質疑金秀賢與未成年交往，更有聲音指出他曾對金賽綸施加高達韓幣7億元（約台幣1750萬元）的債務壓力。

對此，金秀賢方面否認所有指控，僅承認兩人曾於2019年夏至2020年秋短暫交往，並證實曾兩度寄出內容證明，但強調並未強迫還款。面對雙方說法不一，外界關注27日的記者會能否揭開更多真相，平息爭議。