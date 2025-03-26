宋柏緯同居金髮正妹！酒吧高調放閃　牽手散步「紳士舉動」加分

▲宋柏緯大街牽著女友，愛得非常大方。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

30歲的宋柏緯外型帥氣又愛好浪漫，自2022年與王淨分手後，感情世界成謎，令人不禁好奇，這位「行走發電機」正在為誰發電呢？在時報周刊CTWANT鏡頭下，答案揭曉！本刊日前捕獲宋柏緯跟一位金髮正妹牽手放閃，愛得正甜蜜呢！雖然近期他在《死了一個娛樂女記者之後》中有許多痛苦的戲劇演出，但戲外陷入熱戀的他，臉上卻是遮掩不住的笑容。

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▲宋柏緯一路上都與女友牽牢牢，還把女友的手抓起來親，互動有夠甜蜜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

1月9日晚間近7點，宋柏緯現身經紀公司門口，手上拎著幾個袋子，菸癮不小的他，等車時熟練地點起一根菸，吞雲吐霧間，顯得一派輕鬆。15分鐘後，他搭上計程車直奔台北市大安區某處公寓，熟門熟路地開門進入，這裡正是他的新愛巢。

▲宋柏緯女友又甜又媚，也頗有氣質，身材屬修長型，兩人在朋友面前高調放閃，毫無尷尬。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9點38分女主角登場，一名神秘金髮女子也搭乘計程車來到同一地點，同樣自己開門進入公寓，一切不僅是巧合而已。1個多小時後，10點53分，這對小倆口終於現身，宋柏緯牽著女友的手出門，他一身潮味的黑色勁裝，頭髮也是精心打理過，還露出小小美人尖，整個人帥到令人無話可說。而女友也是喜好相同，都是黑色系的穿搭，還不時露出甜美的笑容，這小倆口顏值實在賞心悅目。

▲中途兩人出來放風，不但一直有很多開心的事情可聊，宋柏緯還勾住女友的肩頭，感情甚好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

見宋柏緯一臉愉悅，邊牽著辣妹女友，邊抽著菸，最甜蜜的是，他突然將女友的手拉近自己的臉，像是吻了一下，又像是在聞對方手上的香氣，根本是在大街上演起偶像劇，彷彿全台北最幸福的男子就在這裡。

▲結束與朋友的深夜時光，宋柏緯快樂地拉著女友的手有說有笑地回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

深夜11點左右，兩人手牽手走進一家酒吧，舉手投足間盡顯親密，宋柏緯數度勾著女友的脖子，或是大方將手搭在對方肩上，女方則溫柔地抓著他的手，一旁的友人看來早已習慣這對小情侶的高調放閃，場面毫無尷尬，顯然這段戀情已經進展了一段時間。

▲抵達家門口，宋柏緯突然跨大步搶先開門，貼心讓女友先進門，這招非常紳士。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

就這樣跟朋友一起嗨到次日凌晨2點51分，小倆口結束酒吧歡樂行程，一路手牽手散步回家，中途還順路進了超商，宋柏緯疑似補貨了一包香菸。回到住處門口時，他突然放大腳步，率先開門，貼心地讓女友先進門，動作帥氣且充滿紳士風範，再度將男友力拉滿。

對於兩人的關係，宋柏緯透過經紀人爽快認愛，「柏緯目前確實與圈外女友穩定交往中，兩人以平常心相處，希望感情能低調發展。未來柏緯將繼續專注於作品，感謝大家的理解與支持。」

▲宋柏緯在《死了一個娛樂女記者之後》一劇中有許多逼真的演出。（圖／鏡文學提供／CTWANT）

※提醒您，吸菸有害健康，易導致癌症。孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足。

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