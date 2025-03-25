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31年前曾摘亞運銅牌　蕭煌奇宣佈「參戰2025世壯運」柔道比賽！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇宣佈將在5月31日於台北流行音樂中心開唱，他（25日）受訪更透露，已經報名參加2025世界壯年運動會的柔道項目，「之前看到楊勇緯比賽心裡很癢，畢竟從小學很久，也參加很多比賽，雖然年紀比較大，但就當作好玩、休閒。」他5月24日比賽，隔週馬上接演唱會，行程相當緊湊充實。

▲▼蕭煌奇餐敘。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇將參加世壯運。（圖／華納提供）

蕭煌奇小四就開始練柔道，更曾是柔道國手，參加過帕運、殘障亞運，在1994年殘障亞運還摘下銅牌，他坦言以前運動環境不好，補助和獎金都少，很難一直支撐下去，雖然轉行當歌手，但柔道的動作都已內化在身體裡，這次演唱會他也預計要再重現柔道橋段。

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不過，蕭煌奇說前陣子在排練的時候右肩有些拉傷，「之前有醫生說我不能再摔了，因為肩膀有個破洞，有點纖維化，但我說不行，為了演唱會表演，其實還要再呈現、比賽。」自虧：「我就假會啦！」

▲▼蕭煌奇餐敘。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇五月將在北流開唱。（圖／華納提供）

談到這次演唱會，是20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」台北最終站，由於他今年第三季要推出全新的台語專輯，因此這次演唱會有望搶先曝光新歌，嘉賓也已找好；他最近花了近2萬元從美國買了一副雷朋的墨鏡，擁有錄影、拍照功能，他計劃屆時戴墨鏡上台，把台下觀眾的畫面拍起來，「我現在很有時會用這個拍一些東西，說不定以後可以開個攝影展！」

此外，10年前蕭煌奇曾擔任天后「二姐」江蕙的演唱會嘉賓，被問到這次二姐復出有沒有可能再去當嘉賓？蕭煌奇謙虛說「輪得到我嗎？」也透露其實最希望的是能有機會幫江蕙寫歌，「如果二姐演唱會都唱了，有機會再做張新專輯，可以幫她寫歌、合唱，都是很榮幸的事情。」

▲▼蕭煌奇餐敘。（圖／華納提供）

▲蕭煌奇喊話希望能幫江蕙寫歌。（圖／華納提供）

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