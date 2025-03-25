批金秀賢好醜！「台灣隨便8+9都帥過他」李怡貞不怕挨轟繼續罵

記者劉宛欣／綜合報導



韓星金秀賢近日捲入與已故金賽綸的戀情風波，女律師李怡貞在臉書發文，批評了金秀賢的外貌，直言「金秀賢好醜，真的好醜，有夠醜，台灣隨便一個8+9都帥過他」。此言一出，引發網友兩極反應。部分人認為她的發言不恰當，但她不畏爭議，甚至回應「不滿的話請金秀賢對我提告呀」，態度強硬，掀起更多討論。

▲金秀賢近來深陷戀情風波。（圖／翻攝自金秀賢IG）

李怡貞在後續發文中進一步表示，對於金秀賢的外貌評價只是個人觀感，並點名其粉絲「盲目金粉」，稱「美醜是藝人應承擔的主觀評價」，甚至挑釁「不滿的話請金秀賢那麼愛告，對我提告呀，讓台灣法院認證金秀賢是醜還是帥」。此外，她還拿其他韓星作對比，認為「元斌、玄彬都比金秀賢帥一億倍」，有人批評她身為律師的言行過於幼稚，也有部分網友附和她的觀點，認為金秀賢的外貌確實不符合大眾審美。

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▲李怡貞發文。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

金秀賢預計於3月30日參加高雄櫻花季活動，李怡貞對此則諷刺稱「高雄臭雞蛋麻煩這幾天不要銷毀捏」，並暗指「台灣的雞蛋其實真的是香的，到時候不要誤會」。此舉引來更多批評聲浪，有網友認為她的言行不僅失格還很幼稚，但也有人支持她直言不諱的態度。