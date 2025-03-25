草爺籌備新創電影　《黑令旗》系列要善惡終有報

記者葉文正／台北報導

草爺人生中原本就斜槓的很厲害，今天他出席紅心字會「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，透露今年即將出新專輯，也將投資電影《黑令旗》，探討善惡終有報的神鬼傳奇。

▲草爺(中)出席紅心字會公益活動。（圖／紅心字會提供）

草爺說，今年在籌備專輯，戲約要陸續地接，籌備電影《黑令旗》，「我算監製，從0到有一步步落實起來，幸好好友很細心地在教，即便是我不熟悉的資源也介紹來跟我聊，黑令旗代表招兵買馬，給活人看的是黑令旗，給冤魂看的是，可以來當我兵將，來我這裡休息，我們要拍無形的黑令旗，索命狀，例如地府中，只有地藏王菩薩，還有東嶽大帝掌管，但地藏王菩薩不太會去發黑令旗，因菩薩說地獄不空誓不成佛，所以大部分是東嶽大帝發令旗。」

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▲草爺將投資電影。（圖／紅心字會提供）

草爺也提到東嶽大帝發旗的情況：「只要死情太人神共憤大帝就會發旗，但冤魂接了令旗不能再輪迴，只能在人間復仇，復仇時神佛不能擋，唯一能解套的，只有溝通，這類故事都是傳奇色彩多，前幾年竹東小女孩被焚屍的新聞，聽說主謀想要上訴，有一天他就死在監獄中，獄友看到，說有看到女孩子拿黑令旗來索命，以後會有很多延伸的故事出來。

草爺說，自己可能會先投一兩百萬找故事大綱，好友王師哥教我電影這一部分，因為三年前連六個聖茭，這點子就莫名地出現，未來希望找藍葦華等藝人來拍，想說不行的話還可以賣屋拍片。

草爺也將開闢媽媽的YT頻道，「影片前幾支都已在剪，媽媽還蠻樂在其中的，買一堆食材來準備拍攝，這是她退休生活的一部分，頻道名「草媽與草姨與十屁孩」，不管有沒有流量，這是留念的東西，以前爸爸還活著時，我就想怎沒有拍照跟影片，所以希望跟媽媽留下紀念，未來分潤是我媽媽六，我四，就算有業配了，就給她啦，跟媽媽不用簽合約，以她為主。」

草爺也透露，最近花30萬元整牙，「以前拔智齒後，沒有填充缺牙的位置，牙齒會亂往前移動，所以門牙也開了，現在就是慢慢拉回來，老一輩說牙齒影響到心臟，不弄不行，整牙花了30幾萬，要花兩年多，齒顎也要調整。」