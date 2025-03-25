政治犯醫生陷白色恐怖被捕！夏騰宏連演2部「年度台劇」心態曝光

記者黃庠棻／台北報導

繼國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》後，中華電信與客家電視台聯合出品年度時代大劇《星空下的黑潮島嶼》也將於30日起每週日晚上9點在Hami Video線上獨家首播，每週更新2集。

▲《星空下的黑潮島嶼》即將開播。（圖／Hami Video提供）



演員夏騰宏和吳念軒接受Hami Video專訪分享拍攝心境，夏騰宏一連在兩部重磅作品中飾演要角，在《The Outlaw Doctor 化外之醫》是調查失聯移工相關案件的外事警察，在《星空下的黑潮島嶼》則是身陷白色恐怖年代的政治犯醫生。他對於接連演出這兩個角色讓感到很奇妙，直呼「兩部作品角色的身份和時代背景都完全不同，但某種程度上都有在時局中掙扎、抗爭的感覺！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星空下的黑潮島嶼》即將開播。（圖／Hami Video提供）



夏騰宏前陣子社群帳號被盜，他表示當下雖然感到困擾，但很快便調整心態，重新開始。他強調，作為演員重要的是讓角色說話，而非單純塑造形象，因此很高興能夠透過《星空下的黑潮島嶼》和《The Outlaw Doctor 化外之醫》讓更多觀眾看到自己演技上的可能性，坦言「尤其看到兩部影集接連在Hami Video播出，會覺得自己的演員旅程也像是一種串聯，透過不同作品體驗不同角色的生命重量。」



《The Outlaw Doctor化外之醫》中，夏騰宏飾演的外事警察需要在法律與情理間不斷權衡，而《星空下的黑潮島嶼》裡的醫生角色更多的是在生與死間做抉擇：在醫療資源有限的荒島以及隨時可能送命的高壓下堅守醫者本分，憑藉高超醫術挽救他人性命，夏騰宏透過沉穩內斂的演繹，傳達出角色在極權統治陰霾下求生存、尋希望的強大韌性，必定令觀眾動容。

▲夏騰宏在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演外事警察。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



吳念軒則分享《星空下的黑潮島嶼》「五虎將」戲外的私下相處，他提到自己和黃河都非常喜歡拍照，每當有空檔時，兩人就會抓住機會拍攝其他演員，演員們也都會刻意展現角色狀態，坦言「大家都很進入狀況，拍起來就特別有感覺！」因此吳念軒格外感謝其他演員的配合，笑言自己在拍戲期間過足攝影師的癮，直呼「等播出時，再慢慢跟大家分享我的攝影作品！」

▲《星空下的黑潮島嶼》即將開播。（圖／Hami Video提供）



演出《星空下的黑潮島嶼》時，是否真實體會到入獄的恐懼感，吳念軒表示「在拍戲時真的有很深的恐懼感，除了肉體上，更多的是凌駕其上的精神折磨，對於未知的恐懼。」幸好拍完之後能卸下這種心理負擔，他語帶感激地說「現實中的我們，比當時的前輩們幸福太多了，所以很快就可以回到正常生活心態，對比前人的艱苦歲月，且看且珍惜。」



夏騰宏也表示「拍攝時碉堡場景很逼真，而且要想像長時間關在裡面，確實會產生一種壓迫感。但這種恐懼不只來自環境，更來自角色的處境，無力感才是最讓人不安的。」因此他在下戲後會更珍惜和感謝現有的生活。

▲Hami Video台劇4片單。（圖／ETtoday製圖）



Hami Video目前主打多部熱播臺劇，除了即將首播的時代大劇《星空下的黑潮島嶼》、自播出以來穩居Hami Video臺劇冠軍的《The Outlaw Doctor 化外之醫》，以及安心亞主演的臺語生活情感劇《火車來去》和質感輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》，每部臺劇各有特點，吸引不少粉絲關注，Hami Video將持續為觀眾帶來更多精彩的臺灣影視內容，成為臺灣觀眾影視平台的首選。