直擊／蕭敬騰眼裡全是愛！　「信義區緊牽Summer」霸氣喊：她是我老婆

記者吳睿慈／台北報導

天王蕭敬騰與經紀人愛妻Summer愛情長跑多年，新婚的兩人依舊行程滿檔，24日出席位於信義區的精品快閃店活動，他甫現身就霸氣重現婚禮上的誓詞，並喊著「她是Summer，她是我老婆！」逗笑所有媒體，而近來也有很多粉絲被Summer圈粉，他則半開玩笑半吃醋地說：「粉絲在台下還會大喊『summer我愛你』！」

▲▼蕭敬騰與妻子Summer出席活動，不斷照顧著老婆。（圖／記者周宸亘攝）



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蕭敬騰與妻子Summer出席活動，他緊牽著妻子的手，幾乎不放開，在鏡頭前照樣閃光彈狂閃。活動上，他除了重現婚禮誓詞，還透露「歌迷現在都來看老婆不看我，演唱會的時候，台下粉絲還會大喊『summer我愛你』！」周邊的人喊著「林有慧」，令他又驚又喜，但也難得吃起醋來。

▲蕭敬騰眼裡滿滿都是愛。（圖／記者周宸亘攝）



夫妻倆婚後經常外出旅遊，宜蘭、台南或是台中等地都是常去的景點，蕭敬騰雖不愛出門，但為了愛妻改變，甜膩表示「老婆想去哪就去哪」。

▲▼蕭敬騰幫Summer拿麥克風。（圖／記者周宸亘攝）



兩人這回出席精品快閃店活動，蕭敬騰又是一陣寵妻，靦腆表示對於精品不敢有太多想法，只要Summer喜歡就買，「我是消費，但她才是真正的消費者」，活動上，他也不斷展現貼心，寵溺地摸摸頭或幫忙拿麥克風，全場再度被閃瞎。