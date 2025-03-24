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日本SUKIYA「味噌湯驚見老鼠」　意外波及石原聰美、《排球少年》

記者陳芊秀／綜合報導

日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」爆發食安問題，有顧客在鳥取縣分店用餐時，驚見味噌湯中有一隻完整的黑色老鼠，總公司坦承確有此事，並向社會大眾道歉。然而風波延燒到長年代言該品牌的女星石原聰美，連《排球少年》也遭波及。

▲▼日本SUKIYA爆發食安問題，意外波及到代言人石原聰美。（圖／翻攝自日網）

▲日本SUKIYA爆發食安問題，意外波及到代言人石原聰美。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FLASH》報導，SUKIYA發生味噌湯老鼠事件，影響到品牌形象，也意外波及長年代言的女星石原聰美。業界人士指出，石原聰美自2020年夏季起擔任形象代言人，並拍攝多支電視廣告，尤其2024年10月才剛推出的「我的辣度篇」，並且在全國放送。廣告業者表示，石原聰美的廣告對女性顧客非常有吸引力，甚至有人喊出「看到石原的廣告就想去吃すき家」，明星與品牌連結非常深。

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不料品牌爆發食安問題後，日網也開始批評代言人廣告，「すき家不就是石原聰美的CM嗎？現在這樣還能請明星代言嗎？用AI還比較妥當吧」、「為了維護石原聰美的名聲應該要撤出廣告的」、「我就是因為喜歡石原聰美的笑容才常吃すき家，請連帶這點也道歉」。

除了石原聰美，人氣動漫《排球少年》也捲入輿論風波。由於該品牌與《排球少年》展開聯名活動，至3月25日為止，網友質疑「一月的事情現在才說，是因為合作還沒結束嗎？現在結束了才敢講？」部分網友揣測是為了合作利益選擇隱瞞。品牌爆發食安問題，連代言人與聯名活動都跟著受累，令人始料未及。

▲▼日本SUKIYA爆發食安問題，意外波及到代言人石原聰美。（圖／翻攝自日網）

▲日本SUKIYA正展開《排球少年》聯名活動。（圖／翻攝自日網）

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