林心如製作大尺度台劇！程予希、李程彬「床上談愛」情慾戲是亮點

記者黃庠棻／台北報導

TVBS全新原創劇集《有愛我們床上談》於今（24）日正式開鏡，目前正如火如荼地拍攝中，製作人林心如與導演許富翔繼《16個夏天》時隔11年再度攜手，金鐘獎團隊精心打造，深入探討時下都市男女的親密關係。

▲林心如製作新戲《有愛我們床上談》。（圖／TVBS提供）

本劇集結程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等實力派演員，共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇，透過四位男女主角錯綜複雜的人際關係，勾勒出當代愛情的多樣面貌。其中程予希、李程彬在片中將有許多精彩對手戲，尤其前者有不少突破性演出；張軒睿則將會演繹出與過往不同的角色性格，令人驚喜；莫允雯在劇中則是飾演一位感情世界豐富的女子。

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▲《有愛我們床上談》主演找來李程彬、程予希、張軒睿、莫允雯。（圖／TVBS提供）



製作人林心如表示，相較於她過去的作品，《有愛我們床上談》在主題與風格上更大膽直白，是時下蠻常見但又有點隱晦的「社交」，對她來說也是首次嘗試，各方面都有突破，在尋找演員的過程也是一大挑戰。不過，她找來《16個夏天》的導演許富翔，希望透過另一個視角來探討愛情的甜美，還有其中的曖昧、激情、矛盾與選擇，直呼「應該會很有趣。」

▲林心如製作新戲《有愛我們床上談》。（圖／TVBS提供）



睽違許久與林心如再合作，導演許富翔當初接到邀約時十分開心，但看完劇本的第一個念頭就是「為什麼找我？」之後得知製作人希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣。問及新劇中有不少親密戲的拍攝，遇到最大的挑戰是什麼，他笑說「最大的挑戰就是我沒拍過！」

▲《有愛我們床上談》找來許富翔執導。（圖／TVBS提供）



本劇不僅在題材上突破傳統，主角們的情慾戲更是一大亮點，將有不少情感與激情交織的場面。為讓演員在拍攝中更具安全感，劇組特別安排專業親密指導進行訓練，導演也與演員們進行多次溝通。

▲林心如製作新戲《有愛我們床上談》，主演找來李程彬、程予希。（圖／TVBS提供）

許富翔談到親密戲的拍攝，認為單純聚焦於「動作戲」的話，那跳過也無所謂，既然要拍給觀眾看，每一場戲都應該要有「意義的存在」。他說「就是透過理性的分析，去做一個很不理性的表現。」如何讓觀眾理解這部戲，成為導演的一大課題。至於本劇預計在何時播出，《ETtoday星光雲》詢問TVBS，電視台低調回應「目前還未知」。

▲《有愛我們床上談》主演找來張軒睿、莫允雯。（圖／TVBS提供）