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馬修連恩創舉！北美第二高峰「6千公尺高」演奏鋼琴　超狂景象公開

記者吳睿慈／綜合報導

國際環保音樂家馬修連恩日前再次獲得加拿大育空獎肯定，第25張全新專輯《Full Circle 圓．滿》也數位發行，疫情後工作重心多在加拿大的他，十分想念台灣，特地於4/12在北流卡夫卡舉辦音樂分享會，售票請洽Klook客路。想到當天可以親自與樂迷分享新專輯《Full Circle 圓．滿》與音樂紀錄片《Kluane Compositions》，馬修相當興奮，也開始規劃回台後要一一品嚐的美食清單。

▲▼馬修連恩極限挑戰在近6000公尺北美第二高峰洛根山演奏鋼琴。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲馬修連恩極限挑戰在近6000公尺北美第二高峰洛根山演奏鋼琴。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

專輯《Full Circle 圓．滿》含括民謠曲風到流行音樂，歷時七年製作，集結了馬修連恩40多年的音樂創作，他說：「這張專輯汲取自生命中最為錐心刺骨的體驗，從死亡的陰霾、絕望孤獨的折磨和無盡的渴望，到愛的暖陽、歡笑和實現夢想的滿足。」近期他終於完成夢想，將三角鋼琴搬運至加拿大最高峰洛根山的冰原上拍攝音樂紀錄片，該紀錄片也將於音樂會中搶先讓現場觀眾欣賞。

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▲▼馬修連恩極限挑戰在近6000公尺北美第二高峰洛根山演奏鋼琴。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲馬修連恩將鋼琴載上山上冰原。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

對於聲音的收集與錄製相當要求與著迷，馬修從19歲起一直追求與希望聲音送到大家耳朵中就像親臨現場，在這麼多年探索尋求聲音錄製的方式，在6個國家和18個地點，收集了北美、歐洲和亞洲的22座教堂、大教堂、洞穴和洞穴中的數位聲學數據，加上共52位音樂家、8位工程師和4位擬音藝術家參與後發行了這張專輯，他興奮的邀請大家一定要戴上耳機聽這張專輯，不少網友聆聽後讚譽馬修為「聲學考古學家」。

馬修開啟圓夢計畫，18歲時所創作的歌曲〈Kluane〉，當時的錄音技術與科技環境設備不足，讓他覺得這首歌曲還可以再更好， Kluane是個地名，這個地方同時擁有加拿大原住民文化，馬修從那時起就希望有一天可以在Kluane進行演奏，要達成這個想法就必須要把三角鋼琴載運到洛根山上的冰原。

▲▼馬修連恩極限挑戰在近6000公尺北美第二高峰洛根山演奏鋼琴。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲馬修連恩花了40年完成夢想。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

馬修連恩2024年有了重新錄製並紀錄影像的機會，以直升機將三角鋼琴載運到加拿大最高峰洛根山進行彈奏與拍攝，更邀請來了當地原住民好友一起在冰原中開唱，為了這項拍攝馬修事前進行了無數次的場勘，由於拍攝場域極其特殊與高，更需要取得加拿大政府的同意才能進入，安全考量極其重要，必須反覆確認冰雪是穩固的才能讓直升機飛行與放置三角鋼琴，終於在年初完成了這項歷時近40年的夢想。

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