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《難哄》導演瞿友寧現身電影院！　力挺台片狂讚她：像看女兒長大

記者黃庠棻／台北報導

即將於4月2日上映的校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》，於18日起展開全台特映會活動，導演瞿友寧也前來觀影，為現場帶來不小的驚喜。許多觀眾看完後都是紅著眼眶走出戲院，直誇「笑中帶淚，彷彿談了一場純真的戀愛」、「哭到整個妝都花了」、「不誇張，真的比想像中再好看」、「這部應該要破億吧！」

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》於18日晚上在台北舉辦特映會活動，曾執導多部青春愛情劇的導演瞿友寧親自力挺，特別為江齊送上鼓勵，表示「看著她一路成長，就像是看著自己的女兒長大一樣，這次她在電影裡真的展現了不同以往的魅力。」

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▲瞿友寧力挺《有病才會喜歡你》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲瞿友寧力挺《有病才會喜歡你》。（圖／紅杉娛樂提供）

導演瞿友寧也提到，如今國片市場衰微，需要靠大家的力量一起讓國片重回榮景，大讚「《有病才會喜歡你》有望成為首部年度破億票房作品！」影片上映後，網友也紛紛在社群平台上分享心得，留言「是青春愛情片的新標竿」、「笑中帶淚，太有共鳴」、「真的有《那些年》的味道」。

▲瞿友寧力挺《有病才會喜歡你》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲瞿友寧力挺《有病才會喜歡你》。（圖／紅杉娛樂提供）

於拍攝期間就經常被劇組工作人員稱有夫妻臉的江齊與劉修甫，兩人在特映會現場互動熱絡自然，主持人打趣問劉修甫「趁著男主角詹懷雲不在，有沒有什麼話想對江齊說？」沒想到劉修甫竟開始說起「土味情話」，看著江齊深情告白「我什麼都會只有一件事不會，那就是不會離開你。」讓現場粉絲臉紅心跳、激動不已。

▲瞿友寧力挺《有病才會喜歡你》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲江齊、劉修甫被說有夫妻臉。（圖／紅杉娛樂提供）

隨後，江齊也對一名女粉絲如法炮製，喊話「妳為什麼亂動我東西？我的心動了！」被網友笑說「這真的是史上見過最大的『有病』特映會！」

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》是一個由裝病開始的愛情故事。描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，子杰總是得想破頭才能不露出破綻。

▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊合唱電影主題曲。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

但最意外的是，班上與他同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），她其實才是真正罹患絕症的人。「好想和你有以後」的校園愛情電影《有病才會喜歡你》由紅杉娛樂製作、索尼影業台灣發行，將於4月2日（三）春假超有病大銀幕登場。

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

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有病才會喜歡你, 瞿友寧, 江齊, 劉修甫

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