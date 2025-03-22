織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪：我前男友破防了

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友談論「自戀型人格」的貼文，內容曝光後，掀起不小討論。

▲織織會在社群與粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織回覆的貼文內容可見到，有網友發文討論自戀性人格障礙（NPD）者的特質和情感關係，並指出患者容易於出軌的行為特點，不僅僅是因為外界的誘惑，更多是源於他們扭曲的情感邏輯和人格結構。原PO進一步解釋，NPD患者缺乏同理心，無法感同身受別人的痛苦，所以他們極度自我為中心，如需要被崇拜、肯定，以證明自己的魅力不滅。

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▲織織回覆網友貼文。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

該網友提到，當NPD患者原有的關係無法滿足他們時，便會尋找新鮮感來獲得崇拜，以填補空洞的自我價值。原PO強調，NPD患者出軌有時是逃避，他們知道這會傷害到對方，但卻將問題歸咎於對方，甚至責怪對方太敏感，「這就是NPD最讓人心碎的地方，因為你真心在乎，他卻冷漠以待。」為此，織織表示同感，並透露前任就是這類型的人，甚至建議原PO刪文，「勸刪，我前男友破防了。」