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「天使臉孔」廣瀨鈴拍戲「真實面貌」曝光　松山研一抓包她偷吃

記者吳睿慈／綜合報導

編自同名漫畫的懸疑日劇 《誰看見了孔雀在跳舞？》，找來廣瀨鈴與松山研一聯手主演，擁有天使臉孔的廣瀨鈴被認證超會吃，劇中飾演她父親的莉莉弗蘭奇忍不住爆料，她拍攝拉麵店戲時吃好吃滿，讓她不好意思地笑說：「因為真的很好吃嘛！」反差萌一面曝光。

▲▼「天使臉孔」廣瀨鈴拍戲「真實面貌」曝光　松山研一抓包她偷吃。（圖／firDay影音提供）

▲「天使臉孔」廣瀨鈴拍戲反差面貌曝光，搭檔演員認證她超會吃。（圖／firDay影音提供）

廣瀨談到自己的角色「山下心麥」時表示，心麥雖是大學生，但比起同齡人更顯得孩子氣，與父親共度時光會感到純粹的快樂。她形容心麥是個真誠直率、內心溫暖的女孩，自己每天都抱持這樣的心情詮釋角色。沒想到卻被莉莉弗蘭奇爆料她在拉麵店拍攝時，連嗑三碗半，完全不給劇組浪費食物的機會。

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飾演律師的松山研一也跳出來「指證」，表示在一場臨演吃飯的蕎麥麵店場景，竟意外發現廣瀨鈴躲在角落「偷吃」蕎麥麵，讓松山研一哭笑不得「這裡也在吃！」更形容當時她的表情就像是被抓包了一樣超可愛。對此廣瀨鈴則害羞表示，這段根本沒拍進去。

▲▼「天使臉孔」廣瀨鈴拍戲「真實面貌」曝光　松山研一抓包她偷吃。（圖／firDay影音提供）

▲▼《誰看見了孔雀在跳舞？》找來廣瀨鈴與松山研一聯手主演。（圖／firDay影音提供）

▲▼「天使臉孔」廣瀨鈴拍戲「真實面貌」曝光　松山研一抓包她偷吃。（圖／firDay影音提供）

松山研一還大讚廣瀨鈴在飾演心麥對戲時，展現出獨特的「間」，這個節奏不僅不會干擾對手演出，「反而讓我們能夠更輕鬆地創造新的表演節奏」。舉例來說，就像圍棋中，同一個位置不能放兩顆棋子，而她總能巧妙地選擇一個合適的落點，讓橋段更加順暢。松山研一表示無論是喜劇場面還是嚴肅橋段，廣瀨鈴都能讓人感受到一種在廣闊棋盤上自由交流的舒適感。兩人也曾在綜藝節目上合作過，當時松山研一就對於廣瀨鈴的多才多藝感到驚訝，更讚她「是個能夠創造奇蹟的人」。《誰看見了孔雀在跳舞？》每週六在firDay影音跟播。

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