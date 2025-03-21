蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

記者蕭采薇／台北報導

28歲的「北一女神」蔡瑞雪21日赴警局報案，透露自己遭到性騷和身份冒用，表示事情一開始是收到「孫姓男星」的私訊，但在言談間不時冒出露骨的性愛字眼等騷擾文字，後來與對方碰面時，該男星則表示自己是被盜用帳號。但線索一出，有網友聯想至蔡瑞雪前男友孫麥傑，對此經紀人也作出澄清。

▲蔡瑞雪、孫麥傑曾雙雙認愛，去年正式宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

孫麥傑經紀人大智表示，並不清楚蔡瑞雪近期的新聞，「就我所知，他們私下應該是沒有聯繫了。」否認和她口中的「孫姓男星」有關。事實上，蔡瑞雪有透露，該名男藝人是位追蹤約10萬人的健身網紅，和在IG有24萬粉絲，並主要經營時尚內容的孫麥傑相去甚遠。

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▲蔡瑞雪是網美出身，曾參加韓團選秀，近期則積極想轉型為演員。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪一早到警局報案，光筆錄就做了6個小時，她表示，詐騙集團疑似同時創建她與一名男藝人的「小帳」，導致她與該名男藝人彼此都以為和對方聊天，事後才發現與兩人都一樣被假帳號騙了。她指出近來不但被性騷擾，還被有心人士假冒身分去詐騙她身邊的朋友，讓她既害怕又無力，「這幾天，我真的過得很煎熬…。」

▲蔡瑞雪受訪談性騷擾。（圖／記者陸運陞翻攝）