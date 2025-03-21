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蔣卓嘉翻唱告五人〈愛人錯過〉　MV夢幻合作牠：太幸福了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手蔣卓嘉推出《Chill你的HIT SONG》翻唱計劃，首發單曲是他十分欣賞的樂團告五人的代表作〈愛人錯過〉，他表示，選擇改編〈愛人錯過〉是因為自己很喜歡這首歌，同時身兼DJ工作的他也很常在電台播放告五人的音樂，希望這次能透過改編，讓〈愛人錯過〉展現出完全不同的面貌。

▲▼蔣卓嘉〈愛人錯過〉。（圖／索尼提供）

▲▼蔣卓嘉翻唱告五人的〈愛人錯過〉，還與萌貓一起拍MV。（圖／索尼提供）

▲▼蔣卓嘉〈愛人錯過〉。（圖／索尼提供）

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而這次蔣卓嘉的改編計劃從音樂到視覺都以Chill為核心，因此單曲封面和MV都以被公認擁有Chill天性的貓咪為主角，身為貓奴的他也有一隻超可愛的貓咪Trooper，他表示Trooper是生活中最好的夥伴，這次貓咪成為主角，他絲毫不在意，還直呼：「貓咪是我生活中最好的夥伴，太可愛了。」封面是一隻超chill的懶貓抱著吉他沉浸在音樂裡，絲毫不受外界影響，繼續躺平，完美體現Chill的態度。

MV同樣是以貓為主角，圍繞著蔣卓嘉散步、發呆、躺平、打哈欠、撒嬌，展現牠在混亂世界中依然保持冷靜、慵懶的睡覺日常。在拍攝MV現場，蔣卓嘉對貓十分溫柔細心，時刻關注牠的狀態，讓牠能夠自在地展現最真實、最放鬆的一面，兩人的互動十分溫馨，而MV對戲的對象是貓咪，相處大半天，也讓愛貓的他開心不已，直呼：「太幸福了！」

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